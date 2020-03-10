



23-летний житель Волжского предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, что привело к массовому ДТП на плотине ГЭС и гибели двух человек. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранту дела по предъявленному обвинению грозит до 7 лет лишения свободы. Дело направлено для рассмотрения в суд.

По версии следствия, массовое ДТП на плотине Волжской ГЭС произошло 3 августа прошлого года. Обвиняемый, управляя автомобилем "ВАЗ-21140", следуя в правом ряду по плотине ГЭС в сторону Волгограда, превысил скоростной режим. Решив пойти на обгон и не убедившись в безопасности маневра, он начал резко перестраиваться в левую сторону. П ри перестроении он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной "Рено Дастер", движущейся в попутном направлении в левом ряду. От удара "ВАЗ-21140" отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомашиной "Шевроле Авео", после чего "Рено" отбросило на контактную опору и произошло опрокидывание.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек – пассажиры автомашины "ВАЗ". Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей, один из которых лишился правой руки.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признает. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео с места массового ДТП от 3 августа 2019 года.