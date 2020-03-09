Происшествия

В Волгограде сожгли две иномарки семьи владельца маршруток

Происшествия 09.03.2020 10:27
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09.03.2020 10:27




Сегодня около 3.30 утра возле дома 22 по улице Глазкова вспыхнули две иномарки, принадлежащие семье предпринимателя Андрея Гузева. Как сообщает ИА "Высота 102", легковушки находились на закрытой парковке под окнами многоэтажки.

"Volkswagen Touareg" и "Suzuki Grand Vitara" полностью уничтожены огнем. По предварительным данным, произошел поджог.
На месте работают сотрудники полиции.

Андрей Гузев владеет автопарком заказных маршруток 15с,3с и ряда других. Известно, что внедорожник был выпущен в 2014 году, японская легковушка - в 2017.

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