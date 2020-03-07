В Волгограде горит пойма Царицы

Происшествия 07.03.2020 15:19
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07.03.2020 15:19
Пожар с возгоранием камышей на границе Ворошиловского и Дзержинского районов в пойме реки Царицы тушат пожарные расчеты. Как сообщает ИА «Высота 102», горение и густой дым наблюдаются в районе улицы Тургенева. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14.30. Идет ликвидация.
По данным на 15.30, пожар локализован. Перехода огня на жилые дома и объекты инфраструктуры не допущено.
Информация обновляется.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
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