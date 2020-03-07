Волгоградские полицейские раскрыли тайны обманных схем лже-банкиров

Происшествия 07.03.2020 10:12
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07.03.2020 10:12
Жители региона, поверив мошенникам, «разблокировали» свои карты, лишившись более 1 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, за прошедшие сутки обманутые граждане подали 10 заявлений в полицию. Звонившие были настолько убедительны, в результате чего даже знавшие о подобных преступных схемах волгоградцы, сообщили пин-коды своих карт, либо выполнили под диктовку требуемые операции. В результате у граждан были похищены денежные средства в размере 1,1 млн. рублей.
Наиболее крупный ущерб причинен электромонтеру из Ворошиловского района – 165 тыс. рублей; преподавателю иностранных языков из Дзержинского района – 144 тыс. рублей; пенсионерке из Кировского района – 399 тыс. рублей; жительнице г. Котельниково – 130 тыс. рублей.
Как показывает следственная практика, звонки осуществляются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в результате чего номер звонившего может быть похож на банковский, а деньги выводятся на счета, оформленные на подставных граждан, либо с использованием виртуальных карт и электронных валют. Раскрытие таких преступлений занимает длительное время. Чтобы не стать жертвой преступления, гражданам следует помнить, что если вам звонят якобы из банков и просят назвать данные ваших карт, знайте - это мошенники. Никто, даже сотрудники банков, не вправе требовать у вас персональную информацию.
Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка (телефон указан на оборотной стороне карты), уже в который раз предостерегают в полиции.
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