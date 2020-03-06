В Волгограде лжегазовику за обман старушек дали 4 года колонии

Расследования 06.03.2020 10:10
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06.03.2020 10:10
В Волгограде бывший сотрудник газовой службы получил 4 года колонии общего режима за мошенничество с деньгами пенсионерок. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, обманным путем Андрей Гончаров получил 5500 рублей.
Лжегазовик, предъявляя поддельное удостоверение, входил в квартиры доверчивых пожилых женщин. Хозяйкам он заявлял о необходимости замены в действительности исправного оборудования на новое. В ходе выполнения работ происходили газовые утечки, за устранение которых рабочий требовал дополнительную плату. Одна из пенсионерок усомнилась в квалификации мастера и показала его документы своему сыну. Родственник потерпевшей обнаружил, что «корочка» у газовика ненастоящая. О случившемся семья сообщила в полицию.
Гончаров признал свою вину только частично. Он пояснил, что ранее работал слесарем в газовой службе. На мошеннические действия решился в связи с тяжелым финансовым положением.
Посчитав назначенное наказание излишне суровым, осуждённый обжаловал решение суда. Волгоградский облсуд оставил приговор в силе.
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