Экономика 04.03.2020 17:42 Новости компаний
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04.03.2020 17:42 Новости компаний
Поволжский банк ПАО Сбербанк подвел итоги работы 2019 года. Как сообщает ИА «Высота102», на пресс-конференции топ-менеджеры Поволжского банка Сбербанка отметили, что число корпоративных клиентов банка за 2019 год выросло на 15% и составило 204,4 тысяч человек. На 17% выросло число клиентов сегмента малый и микро-бизнес, почти на 13% - крупного и среднего бизнеса.
Корпоративный кредитный портфель Поволжского банка составил 486,6 млрд рублей. Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Сергей Тютин подчеркнул, что банк использует отраслевой подход при работе с корпоративными клиентами: «У нас есть работающий механизм для 12 отраслей. Это агропромышленный комплекс, жилая и коммерческая недвижимость, энергетика, нефтегазовая промышленность и другие отрасли».
Отдельно в отраслевом разрезе зампред Поволжского банка остановился на цифрах по финансированию девелоперов жилья. В целом за 2019 год кредитный портфель по финансированию жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 68% и составил 14,5 млрд рублей. За 2019 год было одобрено 62 сделки кредитования с эскроу на сумму более 23 млрд рублей.
В 2019 году Сбербанк предложил застройщикам несколько новых продуктов, среди которых кредит под будущую прибыль — для докапитализации действующих проектов, и проектный бридж — для покупки участков или компаний, владеющих участками, а также покрытия расходов на оформление разрешений на строительство.
«Мы также обучали наших клиентов и помогали им разобраться в нововведениях. В течение года мы проводили крупные собственные конференции для застройщиков, где бизнес получал информацию обо всех нюансах законодательства. К примеру, в Самаре Сбербанк провел собственную всероссийскую отраслевую конференцию по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений», участие в которой приняли застройщики со всей России» - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Благодаря реализации программы по предоставлению дисконтов для объектов, строительство которых финансируется Сбербанком с использованием эскроу-счетов, в конце прошлого года в Пензенской области была проведена первая ипотечная сделка под 1% годовых.
В этом случае экономия застройщика складывается за счет уменьшения кредитной нагрузки и более быстрого погашения кредита, так как источник погашения — это средства от реализации квартир, которые накапливаются на счетах эскроу и становятся доступны застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления первого права собственности на помещение в нем.
По словам Сергея Тютина, такое предложение выгодно как застройщикам, так и покупателям квартир. В новой схеме работы застройщиков девелоперы и покупатели становятся единым механизмом благодаря сервисам, которые создаются в Сбербанке для всех участников рынка жилья.
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