В Волгограде на Мамаевом кургане военный трал снес сосны

Происшествия 04.03.2020 15:17
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04.03.2020 15:17
При попытке разворота военного трала в районе Мамаева кургана буквально перед въездом на территорию мемориального комплекса были с корнем вырваны молодые сосны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видео, снятое сегодня очевидцами происшествия, крупногабаритный транспорт с военными регистрационными знаками крайне неудачно попытался развернуться на дороге, ведущей к Мамаеву кургану со стороны Второй продольной магистрали.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» назвали произошедшее случайностью, отметив, что деревья были повреждены неумышленно.
"Военные из Ростова-на-Дону прибыли на Мамаев курган, чтобы забрать танк Т-34 для участия на параде 9 мая. Это ежегодная практика. При развороте трала они нечаянно зацепили две молодые сосны. Мы все восстановим", - так прокомментировали инцидент на Мамаевом кургане в музее-заповеднике. Собеседник агентства уточнил, что взамен выдернутого с корнем дерева музей-заповедник высадит новое.
ИА «Высота 102» по поводу произошедшего запрошены комментарии в пресс-службах ЮВО.
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