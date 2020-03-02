В Волгограде полицейский задержан УФСБ при получении двух с половиной миллионов





В отношении оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону. Полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый встретился с местным жителем, который являлся родственником учредителя одной из волгоградских коммерческих организаций, занимающейся строительством, и сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 3 миллиона рублей, якобы предназначенное в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов, он сможет решить вопрос о не привлечении должностных лиц указанной фирмы к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов за период 2017-2018 годов.

В феврале 2020 года злоумышленник-полицейский встретился с мужчиной возле торгового центра, расположенного в Дзержинском районе Волгограда, где последний передал взятку в сумме 2,5 млн. рублей.

В ходе передачи денег подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области с поличным.

В действительности, как установили следователи, столь крупной суммой страж правопорядка намеревался распорядиться по собственному усмотрению и предпринимать каких-либо действий по выполнению своих обещаний даже не собирался.

В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.



