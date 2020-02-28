Экономика

«Пять-ноль»: коллектив Волжского трубного завода встретил полувековой юбилей

Экономика 28.02.2020 10:22
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28.02.2020 10:22


«Стальной дивизион» - слова из песни, которая звучала  на празднике, посвященном 50-летию Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Так можно назвать сегодня 10-тысячный коллектив предприятия, продукция которого хорошо известна в более чем пятидесяти странах мира. Ведь победы Волжского трубного завода стали возможны благодаря именно этим людям, про которых лучше и не скажешь – «Живая сталь, горячие сердца».  
В день юбилея, 27 февраля, ранним утром активисты Совета молодых трубников встречали работников завода на проходных, поздравляли и вручали  в подарок «юбилейную» ручку. Каждый желающий мог написать пожелания коллективу предприятия.
 
Трубники от души поздравляли ВТЗ с юбилеем, писали искренние и теплые слова: «С 5.0, успехов, удачи!», «Благополучия и благосостояния на все века, много тонн продукции и ее реализации!», «Процветания и развития!», «Самых больших заказов!», «Стабильности, новых достижений!», «Больше отгрузки!», «Желаем, чтобы было и 100 лет!». Были даже стихотворные поздравления, а также коллективные пожелания от цехов. 
Масштабные праздничные мероприятия прошли в Центре культуры и искусств «Октябрь». Сюда многие работники ВТЗ пришли с семьями. Почетными гостями праздника были  губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сенаторы и депутаты Волгоградской облдумы, представители предприятий-партнеров. Глава региона лично вручил награды самым лучшим работникам. 

Лилия Репина, оператор поста управления ТЭСЦ, получила из рук Андрея Бочарова «Почетную грамоту губернатора Волгоградской области». «Вся моя жизнь связана с заводом, - рассказала Лилия. – Здесь меня научили моей профессии. На заводе работают мой муж и сын. Можно сказать, что у нас семейная династия – все выбрали Волжский трубный! Горжусь, что наш завод – лучший! Счастлива, что мой труд оценили так высоко!»

Андрей Шутько, старший мастер трубопрокатного цеха №3, удостоенный звания «Почетный металлург Российской Федерации», пришел на Волжский трубный завод в 1993 году. Взрослел, учился, переживал те не самые лучшие  для страны и завода времена, чтобы стать свидетелем и непосредственным участником его расцвета. «Что такое пятьдесят лет? Это для человека – пора зрелости. А для завода – только начало. Хотя на заводе многое изменилось в лучшую сторону, прошел серьезный процесс модернизации, останавливаться нельзя. Надо и дальше заниматься техническим перевооружением», - считает Андрей Иванович.
Много теплых слов в адрес заводчан прозвучали от председателя совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского, генерального директора ТМК Игоря Корытько,  управляющего директора Волжского трубного завода Сергея Четверикова. За  ответственную социальную политику, которую проводят в компании, за плодотворное сотрудничество с органами региональной власти поблагодарил Председатель ГМПР Алексей Безымянных.
«Волжский трубный завод – это флагман волгоградской промышленности, - подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. - Сегодня ВТЗ — промышленный комплекс по-настоящему мирового масштаба, использующий в своей работе самые современные технологии и оборудование. Один из лидеров российского и международного металлургического рынка. Завод сохраняет уверенные позиции в условиях высокой международной конкуренции, активно модернизируется, осваивает новые технологии, реализует стратегически важные инвестиционные проекты. С вашим непосредственным участием формируется экономический потенциал Волгоградской области и всей нашей страны».
Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский выразил слова благодарности губернатору  Волгоградской области Андрею Бочарову и его команде за поддержку преобразований на предприятии и социальных проектов, которые активно реализуются в Волжском и в Волгоградской области. Он подчеркнул, что это лучшие практики в сотрудничестве бизнеса и власти.  
«У завода, безусловно, светлое будущее. Планы по его развитию тесно связаны с теми задачами, которые стоят перед топливно-энергетическим комплексом нашей страны, включая освоение сложнейших месторождений в Арктике, добычу нефти и газа на шельфе, глубоководную добычу, работу в условиях вечной мерзлоты, в неблагоприятных средах. Раньше для этого использовалась трубная продукция, которая поставлялась по импорту. Сегодня мы все это производим здесь, в России, и Волжский трубный завод в этом плане — лидер инноваций в российской трубной промышленности», — отметил Дмитрий Пумпянский.

Много приятных сюрпризов ждало заводчан в этот день! Организаторам мероприятия удалось сохранить в тайне особенный подарок: семь работников ВТЗ получили ключи от новеньких автомобилей! Многие не могли сдержать эмоций!
А Владимиру Голубеву, отцу шестерых детей, завод подарил минивен «Хундай», где теперь умещается вся большая семья. Владимир работает на Волжском трубном заводе с 1995 года. Здесь трудятся его отец и сестра. Самому старшему сыну Владимира и его жены Натальи – уже двадцать, младшей дочке – три с половиной года. Но родители уже могут гордиться своими детьми. Младшие Голубевы – активные участники соревнований и других мероприятий, которые проводят на заводе для детей сотрудников. Недавно двое из них стали победителями соревнований по шахматам. «Не можем поверить, что это происходит с нами! – говорит Владимир. – Дети счастливы, уже решили, что мы всей семьей поедем путешествовать на Домбай. Микроавтобус такой большой, что всем места хватит!»

А для сотрудников завода праздник продолжался. Выступления ярких коллективов, танцоров, певцов, цирковых артистов благодарные зрители встречали аплодисментами. Подарком для заводчан стал концерт группы «Любэ». А закончился праздничный вечер завораживающим фейерверком.
Волжский трубный завод побеждает сегодня со счетом пять-ноль. Именно так обыгрывают здесь юбилейную цифру. Ни у кого нет сомнения, что и еще через пятьдесят лет счет останется сухим – десять-ноль.

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