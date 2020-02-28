



Прожиточный минимум в Волгоградской области за четвертый квартал 2019 года снова снижен. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации региона. На конец прошлого года он составил на душу населения 9322 рубля, для трудоспособного населения – 10026 рублей, для пенсионеров – 7613 рублей, для детей – 9310 рублей.

В третьем квартале 2019 года прожиточный минимум для этих категорий населения был выше. Так, на душу населения он составлял 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для пенсионеров – 7787 рублей, для детей – 9638 рублей.

Причем во втором квартале он был еще выше и рассчитывался на душу населения в размере 10048 рублей, для трудоспособного населения – 10794 рублей, для пенсионеров – 8179 рублей, для детей – 10123 рубля. Таким образом, за прошлый год, например, прожиточный минимум для пенсионеров снизился в целом на 566 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается в целях оценки уровня жизни населения, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам и для формирования бюджета.