Общество

Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области в прошлом году снизили почти на 600 рублей

Общество 28.02.2020 10:02
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28.02.2020 10:02


Прожиточный минимум в Волгоградской области за четвертый квартал 2019 года снова снижен. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации региона. На конец прошлого года он составил на душу населения 9322 рубля, для трудоспособного населения – 10026 рублей, для пенсионеров – 7613 рублей, для детей – 9310 рублей.
В третьем квартале 2019 года прожиточный минимум для этих категорий населения был выше. Так, на душу населения он составлял 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для пенсионеров – 7787 рублей, для детей – 9638 рублей. 
Причем во втором квартале он был еще выше и рассчитывался на душу населения в размере 10048 рублей, для трудоспособного населения – 10794 рублей, для пенсионеров – 8179 рублей, для детей – 10123 рубля. Таким образом, за прошлый год, например, прожиточный минимум для пенсионеров снизился в целом на 566 рублей. 
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается в целях оценки уровня жизни населения, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам и для формирования бюджета. 
В администрации Волгоградской области пояснили, что расчет величины прожиточного минимума для социально-демографических групп населения Волгоградской области производится на основании  потребительской корзины и данных Волгоградстата о средних потребительских ценах на продукты питания и среднемесячных индексах потребительских цен на товары и услуги.
Снижение величины прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года в сравнении с 3 кварталом связано с сезонным снижением цен на отдельные продукты питания и наблюдается на территории всей страны. По России в среднем этот показатель составил 3,7%, по ЮФО — 2,8%, в Волгоградской области этот показатель меньше среднестатистических и составляет 2,6%, уточнили в администрации региона.

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