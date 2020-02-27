Расследования

Под Волгоградом экс-полицейский идет под суд за легализацию 119 иностранцев

Расследования 27.02.2020 11:41
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27.02.2020 11:41


Бывший заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Городищенскому району и его знакомая предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции граждан КНР, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, уголовное дело поступило на рассмотрение в Городищенский районный суд.
По версии следствия, к полицейскому весной 2019 года обратилась его знакомая с предложением помочь ей за денежное вознаграждение оказать содействие в организации незаконного пребывания на территории Волгоградской области иностранных граждан, путем постановки их на миграционный учет в жилые помещения, принадлежащие жителям Городищенскоо района.
Женщина подыскивала лиц, согласных за деньги предоставить свое жилое помещение для фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. После чего, подготовив необходимые документы, она передавала их полицейскому, который, используя свое служебное положение, обеспечивал иностранцев документами, содержащими ложные сведения о постановке их на учет по месту пребывания, создавая тем самым видимость их законного нахождения на территории России. 
Таким образом, в период времени с апреля по август 2019 года подсудимые организовали незаконную миграцию 119 иностранных граждан, "заработав" в общей сложности не менее 119 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Полицейский также обвиняется в том, что действуя при посредничестве, совершил фальсификацию доказательств по административному делу, а именно внес в протокол об административном правонарушении заведомо ложные сведения о неисполнении гражданином обязанностей принимающей стороны в связи с осуществлением миграционного учета. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.

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