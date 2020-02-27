Регоператору Волгоградской области припомнили мусорный коллапс





События почти годичной давности, когда в различных точках Волгоградской области наблюдался мусорный коллапс, стали предметом рассмотрения в суде по иску инспекции госжилнадзора к ООО «Управление отходами-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в январе, феврале, марте, апреле и мае 2019 года регоператор несвоевременно вывозил мусор из поселка Крепинский Калачевского района. Госжилинспекция обратилась с иском в суд с требованием обеспечить вывоз мусора в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг.

Однако в конце прошлого года Светлоярский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований органу исполнительной власти в связи с тем, что в поселке нет площадок накопления ТКО. В госжилинспекции не согласились с такой трактовкой и обжаловали это решение в облсуде. Одним из доводов инспекция указала, что при отсутствии площадок накопления ТКО, региональный оператор обязан обеспечить вывоз ТКО с соблюдением установленной периодичности.

Волгоградский областной суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым удовлетворил требования инспекции в полном объеме.



