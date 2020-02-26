Под Волгоградом оглашен приговор трио фальшивомонетчиков

Расследования 26.02.2020 15:38
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26.02.2020 15:38
За сбыт 15 поддельных денежных купюр осуждены трое жителей Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, трое мужчин 31,32 и 35 лет в Светлоярском районе признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом 2000 рублей.
Двое сообщников приговорены к 2 годам 2 месяцам лишения свободы каждый, третий - к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание все будут в колонии общего режима.
Следствием и судом установлено, что с 27 ноября по 2 декабря 2018 на территории Астраханской и Волгоградской областей они приобретали в небольших магазинах продукты питания, расплачиваясь фальшивыми денежными купюрами, которые один из фигурантов уголовного дела самостоятельно изготовил при помощи цветного принтера. Свою вину все трое полностью признали.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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