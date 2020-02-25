Сбербанк в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство онкоцентра





Сбербанк предоставил банковскую гарантию в пользу Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства», которая обеспечит исполнение обязательств АО «Приволжтрансстрой» по контракту на строительство онкоцентра в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общая сумма гарантии составила почти 472 млн рублей.

Новый социально-значимый объект, общей площадью 19,967 тыс. кв м, включен в программу федерального и регионального бюджета «Борьба с онкологическими заболеваниями». Окончание строительства запланировано на декабрь 2022 года.

Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Понимая всю важность реализации проекта по строительству современного кластера для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных на территории Волгоградской области и всего ЮФО мы, как банк продолжаем поддерживать социально-значимый объект федерального значения. В этом году очередным шагом в данном направлении стала выдача банковской гарантии на строительство Лечебно-консультационного центра. Уверен, его появление станет существенным вкладом в развитие регионального здравоохранения».

ПАО Сбербанк активно сотрудничает с онкологическим диспансером Волгоградской области. Напомним, в 2018 году в лизинг на средства регионального бюджета через дочернюю компанию Сбербанка «Сбербанк Лизинг» было закуплено необходимое онкодиспансеру оборудование.Сумма контракта составила 608 млн рублей. Современное оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии уникально для всего Южного Федерального округа и пользуется спросом во всероссийском масштабе.



