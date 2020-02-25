Экономика

Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка

Экономика 25.02.2020 17:02 Новости компаний
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25.02.2020 17:02 Новости компаний


Клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка с карт «Мир» в удаленных и малонаселенных пунктах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, пока речь идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков. 
В Волгоградской области сервис Сбербанка по снятию наличных работает в 76 торговых точках населенных пунктов области по данным на 01.01.2020. 
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Мы работаем для того, чтобы все наши клиенты имели полный доступ ко всем сервисам банка независимо от места жительства. Миллионы работников бюджетных учреждений, пенсионеров, получателей льгот пользуются картами «Мир» и теперь — как и владельцы карт Visa и Mastercard — могут снимать наличные, оплачивать ими жилищно-коммунальные услуги в сельских магазинах, совмещая эти операции с покупкой продуктов и хозяйственных товаров».
Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов системы «Мир»: «Одно из ключевых направлений работы национальной платежной системы «Мир» – создание и внедрение совместно с банками-партнерами новых удобных сервисов для держателей карт. Мы уверены, что возможность снимать наличные в торговых точках позволит не только повысить уровень финансовой доступности в разных регионах нашей страны, но и сформировать у держателей «Мира» привычку приходить в торговые точки с картой и расплачиваться ей, что будет также способствовать росту уровня безналичных платежей».
Платежная система «Мир» приступила к внедрению сервиса в 2019 году, и в настоящее время он предполагает возможность снятия наличных с карты «Мир» в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту. В конце апреля 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций.
Для того, чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку в свою очередь – провести доработку терминального оборудования.
На данный момент уже более 4000 торговых точек во всех регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы банка. В Волгоградской области сервис доступен в 76 торговых точках по данным на 01.01.2020. 
Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее по картам Visa, Mastercard и «Мир». Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. 
Как отмечают в Сбербанке, развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, которые могут подключиться к маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей бонусы и специальные ценовые условия. Обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. При этом приобретать новое оборудование не требуется — достаточно обновить программное обеспечение существующего торгового терминала. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.
Фото с сайта https://www.sberbank.ru

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