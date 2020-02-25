Банк «Открытие» предлагает записаться в отделения онлайн

Экономика 25.02.2020 14:34
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25.02.2020 14:34
Банк «Открытие» предложил своим клиентам возможность заранее записаться на визит в отделения онлайн. Сервис доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом офисе в удобное время.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для того, чтобы записаться на обслуживание, клиенту необходимо выполнить несколько элементарных шагов: зайти на сайт банка в раздел «Офисы и банкоматы», выбрать нужное отделение и заполнить простую форму.
«Запись онлайн давно и успешно практикуют многие государственные учреждения, но она пока не распространена широко в кредитных организациях, — отметил Алексей Верхутин, старший вице-президент, директор департамента администрирования и развития сети банка «Открытие». – Новый сервис позволит значительно повысить качество обслуживания в наших отделениях и позволит снизить время ожидания клиентов в очередях до минимума. Мы рассчитываем, что эта опция будет наиболее востребована в центральных офисах крупных городов, где загрузка особенно высока. Диджитализация – одно из приоритетных направлений развития клиентского сервиса в нашем банке. Возможность записи в отделения онлайн – логичный и важный шаг в этом направлении».
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