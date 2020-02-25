«Очнулся – гипс»: в Волгоградской области банкирша провернула аферу на полмиллиона рублей

Расследования 25.02.2020 12:00
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25.02.2020 12:00
В Кумылженском районе за служебный подлог и покушение на мошенничество под суд идет экс-начальник отделения банка. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
33-летняя женщина воспользовалась рассеянностью клиентки, которая забыла в банке документ об оплате страхового полиса с суммой возмещения до 500 тысяч рублей. Обвиняемая изготовила поддельные документы об оплате страховки на своего брата, у которого была сломана нога. Родственница предложила ему получить компенсацию за увечье якобы в рамках рекламной акции банка. Довести незаконную схему до конца у нее не вышло – служба безопасности кредитного учреждения обратилась в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
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