«Очнулся – гипс»: в Волгоградской области банкирша провернула аферу на полмиллиона рублей





В Кумылженском районе за служебный подлог и покушение на мошенничество под суд идет экс-начальник отделения банка. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

33-летняя женщина воспользовалась рассеянностью клиентки, которая забыла в банке документ об оплате страхового полиса с суммой возмещения до 500 тысяч рублей. Обвиняемая изготовила поддельные документы об оплате страховки на своего брата, у которого была сломана нога. Родственница предложила ему получить компенсацию за увечье якобы в рамках рекламной акции банка. Довести незаконную схему до конца у нее не вышло – служба безопасности кредитного учреждения обратилась в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.



