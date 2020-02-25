Nemoloko оценили педиатры

Экономика 25.02.2020 10:36
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25.02.2020 10:36
Компания «Сады Придонья» представила линейку детских продуктов Nemoloko на медицинской выставке «Здоровье матери и ребенка – 2020», проходящей в рамках работы ХХII Конгресса педиатров России в Москве. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Крупнейшие компании-производители продуктов питания для детей, товаров и услуг в области педиатрии из России и Зарубежья представили на стендах свою продукцию.
«Мы познакомили участников конгресса и гостей выставки с детской линейкой Nemoloko, а также провели дегустации наших продуктов из категории Dairy alternatives, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Сегодня в обществе активно обсуждаются и решаются вопросы формирования здорового поколения, поэтому участие в медицинской выставке способствует установлению тесного контакта производителей, как с педиатрами, так и с конечными потребителями, а также помогает выяснить их потребности и ожидания в отношении продукции».
По словам организаторов, в «Здоровье матери и ребенка – 2020» приняли участие свыше 100 отечественных и зарубежных компаний из 30 стран. Интерес к выставке растет ежегодно, в этом году ее посетило больше 10 тыс. посетителей.
Всероссийский конгресс педиатров — самое масштабное мероприятие в стране, на котором рассматривается большое количество вопросов по организации медицинской помощи детям, в том числе первичной, охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, питания здорового и больного ребенка, высокотехнологичных методов диагностики и лечения болезней детского возраста, школьной медицины и другие актуальные проблемы педиатрии.
Ежегодно конгресс объединяет экспертов и ученых, преподавателей высшей школы и студентов, детских врачей и других специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья с целью обсуждения важных и острых проблем современной педиатрии, обмена клиническим, научным и преподавательским опытом.
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