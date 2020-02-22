В Волгограде за пассажирами рейсовых теплоходов будут наблюдать свыше 100 видеокамер

Общество 22.02.2020 11:23
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22.02.2020 11:23
Более 100 камер видеонаблюдения установят на пассажирских теплоходах Волгограда.
Как сообщил ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, работы должны быть завершены до начала весенней навигации – к 6 марта.
Устройства призваны обеспечить контроль за ситуацией на палубах, носовых и кормовых частях, пассажирских салонах и т.д. Информация будет поступать на монитор, установленный в рубке капитана.
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