В Волгограде за пассажирами рейсовых теплоходов будут наблюдать свыше 100 видеокамер





Как сообщил ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, работы должны быть завершены до начала весенней навигации – к 6 марта.

Устройства призваны обеспечить контроль за ситуацией на палубах, носовых и кормовых частях, пассажирских салонах и т.д. Информация будет поступать на монитор, установленный в рубке капитана.









Более 100 камер видеонаблюдения установят на пассажирских теплоходах Волгограда.