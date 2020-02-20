Экономика

От дорожного строительства в рамках нацпроекта ожидают позитивный эффект для экономики Волгоградской области

Экономика 20.02.2020 11:25
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20.02.2020 11:25


Почти 5 с половиной миллиардов рублей планируется освоить в Волгоградской области в этом году на строительстве безопасных и качественных дорог. Всего финансирование региональных мероприятий национального проекта до 2024 год составит  37,4 миллиарда рублей. В 2020 году запланирован масштабный ремонт на автомобильных трассах регионального и межмуниципального значения. На улично-дорожной сети Волгограда обновление коснется дорог на 30 улицах, продолжится дорожное строительство на улице Электролесовской и завершится реконструкция на улице Героев Тулы. В Волжском начнется строительство дороги по улице Карбышева, ремонт на 7 улицах, а также уже продолжается ремонт мостового комплекса через Волгу в составе Волжской ГЭС - оставшийся объем работ в рамках госконтракта должен завершиться в 2021 году. Как сообщает ИА "Высота 102", эти и другие перспективы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обсуждались накануне на "парламентском часе" в Волгоградской областной думе. С докладом выступил председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. Он сделал акцент не только на строительстве и ремонте дорог, но и на других целях нацпроекта. Это уменьшение доли автодорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение смертности в результате ДТП. 

Еще одно приоритетное направление - это обновление и строительство искусственных сооружений. По информации профильного комитета, капитальный ремонт необходим нескольким десяткам автомобильных мостов. Председатель депутатской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области считает, что позитивный эффект от модернизации дорожной сети региона не заставить себя ждать. "Самый ключевой момент, который мы услышали от председателя облкомтранса Анатолия Васильева и об этом раньше неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров, то, что с каждым годом будет увеличиваться финансирование дорожного строительства. Но это в первую очередь зависит от качества и количества построенных и отремонтированных дорог за федеральные деньги. Именно хороший результат позволил нашему региону получить увеличение средств сейчас и на следующий год. Перспективы хорошие. Волгоградская область очень ответственно вошла в федеральную систему реализации национальных проектов. Регион сегодня один из лидеров по эффективности использования бюджетных средств. Очень отрадно, что  у нас идет рост объемов дорожного строительства и ремонта на селе, в муниципальных районах. Это реальная поддержка аграриев. Транспортная инфраструктура должна быть способна пропускать большой поток автотранспорта, когда урожаи зерновых и овощных культур, производство сельхозпродукции растут". Олег Савченко выразил уверенность, что позитивный экономический эффект от дорожного строительства будет достигнут в самое ближайшее время и это в лучшую сторону отразится на региональном бюджете.

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