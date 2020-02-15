В Волгограде насильника-педофила ищут по обновленному фотопортрету

Расследования 15.02.2020 13:19
0
15.02.2020 13:19
Следственные органы разыскивают по обновленному фотопортрету подозреваемого в нападении на 10-летнюю школьницу в Волгограде осенью прошлого года. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, преступление было совершено 3 сентября 2019-го на ул. Ткачева на школьном дворе. Около 11.30 неизвестный напал на девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
На первоначальном этапе расследования по словесному описанию потерпевшей был составлен рисованный портрет внешнего облика преступника.
Накануне в Волгоград из Центрального аппарата Следственного комитета России прибыли специалисты по активации памяти Главного управления криминалистики СКР, которые в результате работы с потерпевшей и свидетелем преступления составили повторные фотопортреты, максимально приближенные к реальному описанию преступника.
Приметы нападавшего: на вид 45-55 лет (возможно старше), плотного телосложения, рост 170-175 см, волосы темные с большими участками проседи (возможно седой полностью), внешне неопрятен, оволосенение рук, на груди волосы отсутствуют.
Органы следствия обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой оказать содействие в раскрытии этого преступления и сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70 или «02». Конфиденциальность гарантируется.
Реклама
В Волгоградской области ограбление магазина раскрыли спустя 2 года благодаря ДНК15.02.2020 10:37
Расследования 15.02.2020 10:37
В Волгоградской области пенсионера осудили за пьяные угрозы взорвать дом14.02.2020 15:21
Расследования 14.02.2020 15:21
В Туле задержали волгоградца за убийство, совершенное четверть века назад14.02.2020 15:00
Расследования 14.02.2020 15:00
В Волгоградской области культуриста осудили за контрабанду стероидов14.02.2020 12:11
Расследования 14.02.2020 12:11
Следователи ищут очевидцев гибели семейной пары под колесами иномарки под Волгоградом14.02.2020 11:44
Расследования 14.02.2020 11:44
В Волгограде бывший главный инспектор Ространснадзора осуждена за получении взятки от перевозчика13.02.2020 13:50
Расследования 13.02.2020 13:50
Жителю Волгоградской области грозит пожизненный срок за кровавую резню13.02.2020 11:55
Расследования 13.02.2020 11:55
В Волгограде студенту из Ирака не смягчили приговор за гибель двоих мотоциклистов13.02.2020 10:22
Расследования 13.02.2020 10:22
Год колонии грозит матери за оставление ребенка в коляске на улице в Волгограде13.02.2020 09:17
Расследования 13.02.2020 09:17
Привет из 90-х: в Волгограде банда рэкетиров избивала жертв и угрожала автоматом Калашникова12.02.2020 15:55
Расследования 12.02.2020 15:55
В Волгоградской области вынесли приговор осквернителю памятного знака жертвам Холокоста12.02.2020 10:15
Расследования 12.02.2020 10:15
Осудили и лишили звания: в Волгограде бывший контрактник с приятелем "кошмарил" сослуживца11.02.2020 12:03
Расследования 11.02.2020 12:03
Дебошир из волгоградского роддома ответит за "букет" преступлений (ВИДЕО)08.02.2020 14:57
Расследования 08.02.2020 14:57
Арестовали посетителя перинатального центра в Волгограде, избившего врача и медсестру07.02.2020 17:57
Расследования 07.02.2020 17:57
В Волгограде осудили медика и ее подельников за продажу опасных «уколов красоты»07.02.2020 12:50
Расследования 07.02.2020 12:50
Реклама