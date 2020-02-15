В Волгограде насильника-педофила ищут по обновленному фотопортрету





Следственные органы разыскивают по обновленному фотопортрету подозреваемого в нападении на 10-летнюю школьницу в Волгограде осенью прошлого года. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, преступление было совершено 3 сентября 2019-го на ул. Ткачева на школьном дворе. Около 11.30 неизвестный напал на девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На первоначальном этапе расследования по словесному описанию потерпевшей был составлен рисованный портрет внешнего облика преступника.

Накануне в Волгоград из Центрального аппарата Следственного комитета России прибыли специалисты по активации памяти Главного управления криминалистики СКР, которые в результате работы с потерпевшей и свидетелем преступления составили повторные фотопортреты, максимально приближенные к реальному описанию преступника.

Приметы нападавшего: на вид 45-55 лет (возможно старше), плотного телосложения, рост 170-175 см, волосы темные с большими участками проседи (возможно седой полностью), внешне неопрятен, оволосенение рук, на груди волосы отсутствуют.

Органы следствия обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой оказать содействие в раскрытии этого преступления и сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70 или «02». Конфиденциальность гарантируется.



