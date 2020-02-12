Сбербанк выдал 65% кредитов по программе ипотеки с господдержкой для семей с детьми





По данным Министерства финансов Российской Федерации, в декабре 2019 года доля выдач Сбербанка по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» увеличилась до 65% от общего объема сделок в России.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, более 30 тысяч семей с детьми уже воспользовались специальными условиями ипотеки Сбербанка в рамках программы.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика в ипотеку по льготной ставке.

По итогам 2019 года в Поволжском банке Сбербанка программой воспользовались более 1 000 семей с детьми.

Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок. Специальная ставка действует весь срок кредита при условии страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе от страхования жизни и здоровья в дальнейшем процентная ставка увеличивается.



