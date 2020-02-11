В Волгограде приговорили к сносу новую партию гаражей

Общество 11.02.2020 10:41
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11.02.2020 10:41
Два десятка гаражей, расположенных у дома №12 по улице Бурейской в Дзержинском районе, подлежат демонтажу. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее распоряжение издано администрацией Дзержинского района Волгограда.
Собственникам 21 самовольно установленного нестационарного объекта предложено добровольно их демонтировать в течение пяти рабочих дней. Сносу также подлежат два металлических вагончика "Шиномонтаж" и "Электрик Ходовая Сварка", расположенные вблизи дома №11 по ул. Краснополянская, и 17-метровое ограждение с металлическими воротами на ул. Ползунова, 10, стр.1.
Отметим, что массовый снос у многоквартирных домов гаражей, которыми десятки лет пользовались горожане, проводится во многих районах Волгограда. За последние годы было демонтировано более сотни таких строений, а территории, где раньше стояли металлические коробки, зачастую остаются замусоренными и неблагоустроенными.
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