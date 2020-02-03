Общество

В Волгограде хотят снести еще 30 гаражей

Общество 03.02.2020 17:07
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03.02.2020 17:07


В администрации Ворошиловского района Волгограда решают вопрос о сносе еще почти тридцати гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение о заседании комиссии по демонтажу самовольных объектов издала районная администрация. Так, чиновники считают незаконными постройками три гаража около дома №6 по ул. Пугачевской, 1 гараж – около дома №10 по ул. Ковровской, еще один – около дома №26 по ул. Социалистической, 4 гаража около дома №11 по ул. Академической, один бокс – около дома №5б по ул. Моздокской и еще 13 – на территории рядом с детским садом по ул. Кузнецова, 81а. Вопрос решится на заседании комиссии 11 февраля. 
Напомним, за последние годы в Волгограде снесли сотни гаражей, расположенных рядом с жилыми домами. Однако в некоторых районах территории после демонтажа гаражных боксов так и остались неблагоустроенными. 

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