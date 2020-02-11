Экономика

В Садах Придонья построили детскую площадку

Экономика 11.02.2020 09:52
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11.02.2020 09:52


Современный детский игровой комплекс площадью 600 квадратных метров появился в поселке Сады Придонья. Строительство площадки осуществлено за счет средств компании «Сады Придонья», сообщает ИА «Высота 102».  
Новый объект расположен у многоквартирного дома, построенного для сотрудников компании в прошлом году. Территория сразу стала популярна среди жителей поселка.    
«Здесь есть все, что нужно не только для игр, но и для занятий физической культурой, — говорит вице-президент по производству Иван Самохин. —  Комплекс укомплектован игровыми элементами, рассчитанными на разный возраст, для самых маленьких есть карусели и песочницы, а для ребят постарше создан целый каскад сооружений: композиция из качелей, качалок, горок. Последние совмещены с полосами препятствий — сетками и трубами. Там же, на площадке, есть и спортивный уголок, включающий турники, брусья и баскетбольное кольцо».
Все конструкции изготовлены с соблюдением всех технических и санитарных норм и правил. На первом плане — безопасность. В апреле появится специальное резиновое покрытие, благодаря которому ни дождь, ни слякоть не помешают детским играм. Это современное и травмобезопасное решение станет завершающим этапом в обустройстве новой площадки.
По словам Ивана Самохина, Сады Придонья продолжают вкладывать крупномасштабные инвестиции в социальные проекты, направленные на формирование современной комфортной поселковой среды. 2019 год стал рекордсменом по уровню капитальных вложений, только строительство детской площадки обошлось более 3 млн. рублей.  



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