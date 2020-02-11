В Волгограде открылся магазин «Пятёрочка» в новой концепции





В Волгограде на ул. им. маршала Еременко, 98 торговая сеть «Пятёрочка» представила первый для региона магазин в новой концепции. Изменился не только внешний вид магазина, но и его внутреннее содержание.

Фокус на «фреш»

В новом магазине зона «фреш» занимает почти половину торгового зала, на обширной «фреш-арене» разместились полки с овощами и фруктами, представлен ассортимент готовой продукции ready-to-eat и food-to-go, а также товары категории «ультрафреш» со сроками годности до 7 суток. В целом доля продукции «фреш» в ассортименте магазина составляет 25%.

«Мы стали ещё более заботливым, свежим и удобным магазином, в котором уютная атмосфера и по-прежнему выгодные цены, — комментируют в торговой сети. - Ориентируясь на тенденции потребительских предпочтений в регионе, мы адаптируем наше предложение. Например, добавляем фермерский ассортимент, органическую еду и продукты здорового питания».





Собственная пекарня и зона для перекуса

Выпечка — это запах дома. Собственная пекарня, которая расположена непосредственно в торговом зале магазина, производит до 50 наименований хлебобулочных изделий. Свежеиспеченные хлеб и разнообразные булочки выкладывают на специальные витрины, что позволяет продукции максимально долго сохраняться хрустящей и свежей. Попробовать ее на вкус или даже устроить себе полноценный обед можно прямо в магазине — в торговом зале организовали зону для перекуса, в которой установлены автоматы с ароматным кофе и свежевыжитым апельсиновым соком. Здесь же есть места для отдыха и даже возможность зарядить мобильный.





Зонирование и навигация

Деление торгового пространства на зоны позволяет совершать покупки с большим удобством и скоростью. Так, в новой «Пятёрочке» организована сезонная зона с продуктами, объединенными общей тематикой (предстоящие праздники или смена сезона). Товары в ней обновляются каждые две недели.

Свежая продукция и товары категорий ready-to-eat и food-to-go представлены рядом с входом, чтобы в их поисках не пришлось обходить весь торговый зал. В свою очередь товары, которые обычно покупаются в большом количестве, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности.





Уют и технологичность

В новом магазине царит по-настоящему уютная атмосфера. Этого удалось добиться за счет изменения дизайна интерьера и экстерьера, а также внедрения новой концепции освещения.

В оформлении магазина использованы натуральные материалы с теплой цветовой гаммой. На полу — необычная плитка, напоминающая своим узором домашний ковер. Лампы мягкого рассеивающего света поддерживают домашнюю атмосферу в торговом зале. В отделах свет направленный, чтобы можно было разглядеть товары со всех сторон. Охлажденная продукция расположена в закрывающихся стеклянных витринах, дверцы которых помогают поддерживать необходимую температуру.

В отделе с товарами для детей установили скамейки и бизиборд (прим. ред.: «занимательная» доска). В торговом зале установлено шесть касс, причем три из них — для самостоятельной оплаты.





Поддержка экологии

«Пятёрочка» поддерживает и развивает различные экоинициативы. Так, покупательские корзинки в новом магазине изготовлены из переработанного пластика, а в качестве альтернативы одноразовым пакетам в новом магазине представлены многоразовые сумки.









































































