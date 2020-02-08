В Волгоградской области водителя задержали с погоней и стрельбой

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Происшествия 08.02.2020 10:33
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08.02.2020 10:33
Настоящий боевик со стрельбой и погоней развернулся в Палласовском районе Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы районного отдела ГИБДД заметили автомашину «Ниссан Тиана», за рулем которой находился ранее лишенный прав за нетрезвое вождение 28-летний местный житель.
Зная, что мужчина не вправе садиться за руль, инспекторы потребовали автомобилиста остановиться. Однако водитель законные требования сотрудников ДПС об остановке проигнорировал и попытался скрыться. В результате преследования на автодороге «Палласовка-Николаевка» один из патрульных после неоднократных требований об остановке и предупреждения о готовности применения оружия, произвел из табельного пистолета предупредительные выстрелы и выстрелы по колесам автомашины. Несмотря на поврежденные колеса, нарушитель продолжил движение и в 30 км. от г. Палласовка в пос. Красный Октябрь, бросил автомашину, попытался укрыться в доме. Но был задержан полицейскими.
Как выяснилось, нарушитель после лишения прав сменил паспортные данные и в одном из регионов России вновь получил водительское удостоверение по новому имени. Водительские документы у нарушителя изъяты, ему грозит административный арест за невыполнение законных требований полицейских и управление транспортом водителем, лишенным права управления транспортным средством
В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
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