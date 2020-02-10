Спальни европейского стандарта предложат в smart-квартирах клубного дома «Романовъ»





Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступила к строительству второй очереди клубного дома «Романовъ» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на данный момент разработан котлован, завершено устройство фундаментальной плиты и выполнено бетонирование нулевого цикла.

Во второй очереди представлены 250 квартир с девятью типами планировок. На выбор покупателей предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные smart-квартиры. Планировки созданы с учетом современных потребностей жителей.

В smart-квартирах воплощен европейский стандарт спальных комнат, который подразумевает объединение жилой комнаты в один блок с гардеробной и санузлом, что, безусловно, удобно для больших семей.

В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены два санузла, а в детской нет балкона, что делает помещение безопасным для ребенка.

На каждом этаже запроектированы индивидуальные кладовые, в которых жильцы смогут хранить сезонные и габаритные вещи.

В квартирах, расположенных на верхних этажах, увеличена высота потолков до 3 метров и сделано витражное остекление лоджий. С южной стороны дома выполнено остекление с применением технологии «stop-sol», которая защищает помещение от перегрева, что особенно важно в жаркую погоду.

Квартиры будущим новоселам будут передаваться подготовленными под чистовую отделку.

«Романовъ» — это жилой комплекс, состоящий из двух 23-этажных домов, объединенных единой концепцией в части планировочных, технологических, инженерных и дизайнерских решений. — это жилой комплекс, состоящий из двух 23-этажных домов, объединенных единой концепцией в части планировочных, технологических, инженерных и дизайнерских решений.