Экономика

Спальни европейского стандарта предложат в smart-квартирах клубного дома «Романовъ»

Экономика 10.02.2020 09:07
0
10.02.2020 09:07


Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступила к строительству второй очереди клубного дома «Романовъ» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на данный момент разработан котлован, завершено устройство фундаментальной плиты и выполнено бетонирование нулевого цикла. 
Во второй очереди представлены 250 квартир с девятью типами планировок. На выбор покупателей предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные smart-квартиры. Планировки созданы с учетом современных потребностей жителей.
В smart-квартирах воплощен европейский стандарт спальных комнат, который подразумевает объединение жилой комнаты в один блок с гардеробной и санузлом, что, безусловно, удобно для больших семей.
В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены два санузла, а в детской нет балкона, что делает помещение безопасным для ребенка.
На каждом этаже запроектированы индивидуальные кладовые, в которых жильцы смогут хранить сезонные и габаритные вещи.
В квартирах, расположенных на верхних этажах, увеличена высота потолков до 3 метров и сделано витражное остекление лоджий. С южной стороны дома выполнено остекление с применением технологии «stop-sol», которая защищает помещение от перегрева, что особенно важно в жаркую погоду.
Квартиры будущим новоселам будут передаваться подготовленными под чистовую отделку.
«Романовъ» — это жилой комплекс, состоящий из двух 23-этажных домов, объединенных единой концепцией в части планировочных, технологических, инженерных и дизайнерских решений.
Главный принцип — создание удобного, функционального жилья и формирование комфортной среды для проживания.
Уникальной особенностью проекта — закрытый многофункциональный благоустроенный двор, где для детей будет организовано большое игровое пространство с качелями, горками и песочницей, для взрослых — зоны отдыха с крытыми беседками и мангалами, а для жильцов, увлекающихся спортом, — выделенные территории активного отдыха с полем под мини-футбол и тренажерами.

Для  автомобилистов предусмотрен наземный трехэтажный паркинг на 219 машино-мест.
Подъезды в клубном доме «Романовъ» выполнены по индивидуальному дизайн-проекту. На первом этаже просторный холл в стиле loft с удобными диванами и столиками, детский клуб с игровой зоной, комната гигиены, мойка лап домашних животных. 

Сквозной подъезд даёт возможность сразу выйти как на территорию двора, так и на улицу.
По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, жилой комплекс с уникальной концепцией благоустройства двора, комфортными smart-квартирами и уютным лобби на первом этаже будет сдан в декабре 2021 года.
«На старте продаж покупателям предоставляется скидка 10% при внесении полной стоимости посредством ипотечного кредита или собственных средств», — отметил Ю. Старков.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экономика
09.02.2020 09:17
Экономика 09.02.2020 09:17
Комментарии 25

0
Далее
Экономика
08.02.2020 12:04
Экономика 08.02.2020 12:04
Комментарии 42

0
Далее
Экономика
07.02.2020 14:59
Экономика 07.02.2020 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2020 14:43
Экономика 07.02.2020 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2020 13:39
Экономика 07.02.2020 13:39
Комментарии 15

0
Далее
Экономика
07.02.2020 12:00
Экономика 07.02.2020 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 20:11
Экономика 06.02.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 16:57
Экономика 06.02.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 15:11
Экономика 06.02.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 13:54
Экономика 06.02.2020 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.02.2020 16:06
Экономика 05.02.2020 16:06
Комментарии 5

0
Далее
Экономика
05.02.2020 12:36
Экономика 05.02.2020 12:36
Комментарии 10

0
Далее
Экономика
05.02.2020 09:31
Экономика 05.02.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2020 18:01
Экономика 03.02.2020 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2020 16:25
Экономика 03.02.2020 16:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:42
В Волгограде в продаже появились магические ожерелья от коронавирусаСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области владелец магазина вместо зарплаты выдавал продавцам продуктыСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцам предлагают самим сделать масленичных куколСмотреть фотографии
11:15
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый годСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом собирали, но не утилизировали ртутные лампыСмотреть фотографии
09:46
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долгСмотреть фотографии
09:26
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денегСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
Декларации о доходах депутатов Волгоградской облдумы изучат в администрации президента РФСмотреть фотографии
09:07
Спальни европейского стандарта предложат в smart-квартирах клубного дома «Романовъ»Смотреть фотографии
23:55
В финал конкурса «Лидеры России» от Волгоградской области прошли четверо человекСмотреть фотографии
20:43
Нет опыта: в Волгограде подвели промежуточные итоги эксперимента по раздельному сбору мусораСмотреть фотографии
16:43
"Он поднял ружье прямо на нас": в Волгограде на глазах ребенка подстрелили собаку-инвалида Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области началась борьба с сайтами по продаже снюсовСмотреть фотографии
13:53
Власти Волгоградской области потратят 2,5 миллиона рублей на продвижение турпродуктаСмотреть фотографии
13:34
Боролась с раком, а умерла от другого: волгоградка отсудила компенсацию за некачественное лечение материСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкогольСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде купеческий дом 19-го века из «очага транспортного узла» не заинтересовал покупателейСмотреть фотографии
18:52
В жутком ДТП с волгоградской фурой под Воронежем погибли и пострадали жители Украины и КалининградаСмотреть фотографии
18:35
Пенсионерка из Урюпинска Волгоградской области разоблачила лже-банкировСмотреть фотографии
17:33
«Значит, так положено»: волгоградцы высказались об изменении Конституции РФ Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Экстрадированный из Швеции экс-депутат гордумы Волгограда скоро присоединится к коллегам по преступному сообществуСмотреть фотографии
14:57
Дебошир из волгоградского роддома ответит за "букет" преступлений (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Власти Волгоградской области спонсируют поездки бизнесменов в Германию и Нидерланды Смотреть фотографии
10:32
В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высотеСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде черная иномарка сбила девушку и скрыласьСмотреть фотографии
17:57
Арестовали посетителя перинатального центра в Волгограде, избившего врача и медсеструСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Тройное столкновение: в Красноармейском районе Волгограда «Ford Focus» припечатало к столбуСмотреть фотографии
15:39
Стоки куда надо: есть первое решение суда по экологическому скандалу в Светлоярском районе Смотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от ракаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 