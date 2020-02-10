Спальни европейского стандарта предложат в smart-квартирах клубного дома «Романовъ»

Экономика 10.02.2020 09:07
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10.02.2020 09:07
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступила к строительству второй очереди клубного дома «Романовъ» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на данный момент разработан котлован, завершено устройство фундаментальной плиты и выполнено бетонирование нулевого цикла.
Во второй очереди представлены 250 квартир с девятью типами планировок. На выбор покупателей предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные smart-квартиры. Планировки созданы с учетом современных потребностей жителей.
В smart-квартирах воплощен европейский стандарт спальных комнат, который подразумевает объединение жилой комнаты в один блок с гардеробной и санузлом, что, безусловно, удобно для больших семей.
В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены два санузла, а в детской нет балкона, что делает помещение безопасным для ребенка.
На каждом этаже запроектированы индивидуальные кладовые, в которых жильцы смогут хранить сезонные и габаритные вещи.
В квартирах, расположенных на верхних этажах, увеличена высота потолков до 3 метров и сделано витражное остекление лоджий. С южной стороны дома выполнено остекление с применением технологии «stop-sol», которая защищает помещение от перегрева, что особенно важно в жаркую погоду.
Квартиры будущим новоселам будут передаваться подготовленными под чистовую отделку.
«Романовъ» — это жилой комплекс, состоящий из двух 23-этажных домов, объединенных единой концепцией в части планировочных, технологических, инженерных и дизайнерских решений.
Главный принцип — создание удобного, функционального жилья и формирование комфортной среды для проживания.
Уникальной особенностью проекта — закрытый многофункциональный благоустроенный двор, где для детей будет организовано большое игровое пространство с качелями, горками и песочницей, для взрослых — зоны отдыха с крытыми беседками и мангалами, а для жильцов, увлекающихся спортом, — выделенные территории активного отдыха с полем под мини-футбол и тренажерами.
Для автомобилистов предусмотрен наземный трехэтажный паркинг на 219 машино-мест.
Подъезды в клубном доме «Романовъ» выполнены по индивидуальному дизайн-проекту. На первом этаже просторный холл в стиле loft с удобными диванами и столиками, детский клуб с игровой зоной, комната гигиены, мойка лап домашних животных.
Сквозной подъезд даёт возможность сразу выйти как на территорию двора, так и на улицу.
По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, жилой комплекс с уникальной концепцией благоустройства двора, комфортными smart-квартирами и уютным лобби на первом этаже будет сдан в декабре 2021 года.
«На старте продаж покупателям предоставляется скидка 10% при внесении полной стоимости посредством ипотечного кредита или собственных средств», — отметил Ю. Старков.
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