



«Со снижением инфляции и ставок по депозитам частные инвесторы перекладывают деньги в инвестиционные продукты. Финансовый рынок нуждается в объектах инвестирования. Население держит почти 30 трлн рублей - это огромные деньги, они куда-то должны двинуться», – заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью «РБК-ТВ».

По мнению Задорнова, при благоприятном стечении обстоятельств и хороших показателях бизнеса банка «Открытия», частные инвесторы могут принять участие в IPO кредитной организации осенью 2021 года, если по итогам консультаций будет принято решение продавать пакет акций банка именно в такой форме.

Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы «Открытие».

Используя синергию банка, компании «Открытие Брокер» и УК «Открытие», единая фабрика «Открытие Инвестиции» в рамках группы «Открытие» существенно нарастила продажу инвестиционных продуктов.

Выручка управляющей компании «Открытие» по РСБУ по итогам 2019 года достигла 1,1 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат 2018 года. Это самый высокий показатель за всю историю существования компании с 2000 года. Совокупное количество частных лиц – клиентов компании увеличилось на 67%.

Активы в индивидуальном доверительном управлении физлиц выросли на 60%, объем привлеченных средств на 31 декабря 2019 г. превысил 45,7 млрд рублей. Средства частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК «Открытие» превысили 7,4 млрд рублей, что на 59% больше показателей аналогичного отчетного периода в 2018 г. Компания уверенно занимает второе место по числу ИИС среди крупнейших УК. Количество клиентов, открывших индивидуальные инвестиционные счета, за год увеличилось в два раза и достигло 25 554 человек. В финансовом выражении прирост средств составил 93%, активы на конец 2019 года превысили 9,1 млрд рублей.

39% клиентов «Открытие Private Banking» имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. По доле инвестиционных продуктов в портфелях клиентов этого сегмента банк занимает первое место в России.

Доходность клиентов группы «Открытие» по инвестиционным продуктам в 2019 году в среднем в 2-3 раза превысила среднюю ставку топ-10 банков по вкладам.