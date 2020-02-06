«ЕвроХим-ВолгаКалий» не экономит на безопасности

Экономика 06.02.2020 15:11 Новости компаний
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06.02.2020 15:11 Новости компаний
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в руднике Гремячинского ГОКа идут активные работы по проходке выработок. При этом за период с сентября по декабрь 2019 года производительность труда проходчиков выросла 13,1%.
Высокие результаты в труде показала бригада проходчика участка горно-подготовительных работ № 1 Рудника Юрия Шадрина. Бригада не только выполнила свой производственный план, но и позаботилась об обеспечении соблюдения безопасных приёмов работ в области охраны труда.
Одновременно с выполнением количественных показателей проходчики достигают высоких качественных показателей, обеспечивая точное выполнение проектных параметров горных выработок, соблюдение безопасных приёмов работ, не допуская нарушений в области охраны труда. За отличные результаты работы бригада Юрия Шадрина получила дополнительное материальное вознаграждение.
Напомним, что одним из наиболее важных мероприятий, реализованных в 2019 году, компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» считает введение в действие «Кодекса жизненно важных правил». Это свод обязательных требований к предотвращению рисков причинения вреда жизни или здоровью работников самого предприятия, подрядных организаций и посетителей промышленной площадки ГОКа.
Обязательность применения правил Кодекса оговаривается во всех контрактах, которые заключает «ЕвроХим-ВолгаКалий». Нарушителям правил грозят серьезные штрафы и удаление с площадки за повторное нарушение.
«В качестве превентивной меры мы дополняем штат сотрудниками по охране труда, которые будут выполнять не надзорные функции, а работать на упреждение возможных нарушений, выполнять профилактические функции,- отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. - Ведь именно охрану здоровья и жизней работников мы считаем нашим главнейшим приоритетом».
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