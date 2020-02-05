Заключенный из колонии Волгоградской области хотел выйти по УДО за 15 тысяч рублей

Борьба с коррупцией 05.02.2020 10:19
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05.02.2020 10:19
Следственным отделом по городу Волжский Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего заключенного волжской колонии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия), сообщил ИА «Высота 102» руководитель Волжского отдела СУ СК по Волгоградской области Алексей Олейников.
В июне 2019 года подозреваемый был осужден за фальсификацию 12 материалов о дорожно-транспортных происшествиях, по которым со страховых компаний он вместе с сообщниками получил свыше 2 миллионов рублей. Суд приговорил автомошенника к четырем годам лишения свободы. Отбывая наказание в исправительной колонии, заключенный решил подкупить сотрудника ФСИН - за составление положительной характеристики, необходимой для подачи ходатайства в суд об условно-досрочном освобождении, он попросил свою родственницу передать офицеру внутренней службы денежные средства в сумме 15 тысяч рублей и пакет с дорогостоящими гостинцами. От «подарка» сотрудник исправительной колонии отказался и сообщил об этом вышестоящему руководству. Теперь по УДО он точно не выйдет, а в ближайшее время ему предстоит выслушать новый приговор.
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