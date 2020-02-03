Происшествия

В Волгоградской области обнаружили мертвым 16-летнего подростка

Происшествия 03.02.2020 15:27
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03.02.2020 15:27


Около часа назад в Ленинском районе обнаружено тело 16-летнего подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области,  погибшего в заброшенном здании нашли прохожие.
По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области организована доследственная проверка.
По предварительным данным, каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти несовершеннолетнего установят специалисты в рамках назначенной следователями судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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