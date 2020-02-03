Двое жителей Волгоградской области прихватили в гостях чужие шины

Происшествия 03.02.2020 13:04
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03.02.2020 13:04
Задержаны двое жителей Михайловского района с чужими шинами, которые они прихватили, будучи в гостях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию обратился 34-летний житель Дзержинского района с заявлением о краже. Со слов заявителя, он временно оставил на лестничной клетке 4 зимние автомобильные шины. Вечером в подъезде по месту жительства он застал двоих неизвестных, которые похитили 2 шины и скрылись на автомобиле «ВАЗ-2107». Инспекторы ДПС по горячим следам задержали автомобиль подозреваемых. В машине находились ранее судимый 36-летний местный житель и 40-летний житель Михайловского района.
Со слов задержанных, они приехали в гости к своему знакомому и, увидев в подъезде четыре автомобильные шины, решили их похитить. Злоумышленники сложили два колеса в автомобиль, затем вернулись за оставшимися двумя, но в этот момент с работы приехал хозяин имущества.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Покушение на совершение кражи». Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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