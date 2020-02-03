Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей жены

Расследования 03.02.2020 13:03
0
03.02.2020 13:03
28 -летний ранее судимый житель Урюпинска идет под суд за жестокую месть бывшей супруге. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, 9 ноября 2019 года в 22.40 в Урюпинске возле многоквартирного дома обвиняемый напал на бывшую 30-летнюю супругу.
Женщина пыталась убежать, но фигурант уголовного дела настиг ее в подъезде и нанес несколько ударов по лицу и руке разбитой бутылкой. Впоследствии, согласно экспертному заключению, травмы квалифицированы как неизгладимые и требующие операции.
Кроме того, мужчина высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд.
Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
Реклама
Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собак02.02.2020 22:32
Расследования 02.02.2020 22:32
Комментарии 88
В Волгоградской области любителя бесплатных виски и колбасок приговорили к 200 часам работ02.02.2020 21:32
Расследования 02.02.2020 21:32
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студента31.01.2020 16:21
Расследования 31.01.2020 16:21
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)31.01.2020 08:39
Расследования 31.01.2020 08:39
Комментарии 14
В Волгоградской области виновному в смерти человека вынесли приговор по вердикту присяжных30.01.2020 15:20
Расследования 30.01.2020 15:20
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налогов30.01.2020 07:34
Расследования 30.01.2020 07:34
Комментарии 37
В Волгограде выстрелами остановили наркоторговца, ранившего ножом спецназовца29.01.2020 12:05
Расследования 29.01.2020 12:05
Комментарии 12
В Волгограде двое мигрантов осуждены за применение насилия в отношении полицейского29.01.2020 12:00
Расследования 29.01.2020 12:00
"Ожоги лица с частичной потерей носа": в Волгограде медсестра ответит за нанесенные младенцу увечья28.01.2020 13:00
Расследования 28.01.2020 13:00
В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублей28.01.2020 12:48
Расследования 28.01.2020 12:48
В Волгограде военных подозревают в крупном хищении27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии 10
В Волгограде супругов-риэлторов осудили за отъем квартир у пьющих хозяев27.01.2020 16:36
Расследования 27.01.2020 16:36
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской области27.01.2020 15:40
Расследования 27.01.2020 15:40
Кладбищенские войны в Волгограде могут обернуться уголовным делом24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19
Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину24.01.2020 14:47
Расследования 24.01.2020 14:47
Реклама