Расследования

Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей жены

Расследования 03.02.2020 13:03
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03.02.2020 13:03


28 -летний ранее судимый житель Урюпинска идет под суд за жестокую месть бывшей супруге. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица),  ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, 9 ноября 2019 года в 22.40 в Урюпинске возле многоквартирного дома обвиняемый напал на бывшую 30-летнюю супругу.
Женщина пыталась убежать, но фигурант уголовного дела настиг ее в подъезде и нанес несколько ударов по лицу и руке разбитой бутылкой.  Впоследствии, согласно экспертному заключению, травмы квалифицированы как неизгладимые и требующие операции.
Кроме того, мужчина высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд.
Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

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