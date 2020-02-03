Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей жены





28 -летний ранее судимый житель Урюпинска идет под суд за жестокую месть бывшей супруге. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 9 ноября 2019 года в 22.40 в Урюпинске возле многоквартирного дома обвиняемый напал на бывшую 30-летнюю супругу.

Женщина пыталась убежать, но фигурант уголовного дела настиг ее в подъезде и нанес несколько ударов по лицу и руке разбитой бутылкой. Впоследствии, согласно экспертному заключению, травмы квалифицированы как неизгладимые и требующие операции.

Кроме того, мужчина высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Урюпинский городской суд.

Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.



