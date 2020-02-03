В волгоградских аптеках жалуются на дефицит медицинских масок у поставщиков

Здравоохранение 03.02.2020 12:13
7
03.02.2020 12:13
Противовирусные препараты и медицинские маски с особым энтузиазмом скупают волгоградцы, встревоженные новостями о распространении коронавируса. Об этом ИА «Высота 102» рассказали сотрудники нескольких аптек в Центральном районе города. В одной из точек продаж вблизи станции «Пионерская» фармацевт рассказал, что в наличии есть 50 масок, а вот, когда будет следующий завоз товара – неизвестно. «У наших поставщиков масок сейчас в наличии нет. Люди активнее в последние дни стали их покупать», - пояснила работник аптеки. В другой аптеке на улице Краснознаменской смогли предложить только 5 стерильных повязок на лицо - больше в наличии не оказалось. Стоимость одной маски – 9-10 рублей за штуку. Еще недавно ценники, как отмечают покупатели, были заметно ниже. При этом защитное действие изделия – всего 2 часа.
Живо интересуются горожане и тем, какие таблетки и капли «гарантированно» уберегут от коронавируса. Аптекари, как правило, советуют препараты, рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Распространение заболевания началось в конце минувшего года в китайском городе Ухань. Число заразившихся в настоящее время превышает 17 тысяч человек, погибло более 360. В России выявлено два случая заболевания коронавирусом.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зараженных вирусом иностранцев будут депортировать из страны. Глава правительства заверяет, что в России есть все необходимые медикаменты для борьбы с 2019-nCoV.
Реклама
Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирус03.02.2020 10:10
Здравоохранение 03.02.2020 10:10
Клиническая больница «РЖД-Медицина» Волгограда открыла новое подразделение03.02.2020 09:59
Здравоохранение 03.02.2020 09:59
В домах культуры Волгоградской области проверят на онкологию03.02.2020 09:48
Здравоохранение 03.02.2020 09:48
Появилось сообщение о госпитализации в Волгограде китайца с подозрением на короновирус02.02.2020 17:52
Здравоохранение 02.02.2020 17:52
Комментарии 11
Поцелуи и рукопожатия по минимуму: жителям Волгоградской области рассказали о гигиене во время эпидемии коронавируса01.02.2020 17:48
Здравоохранение 01.02.2020 17:48
Комментарии 10
Аэропорт Волгограда обрабатывают против вирусов01.02.2020 12:22
Здравоохранение 01.02.2020 12:22
Грипп, ОРВИ: как защититься?31.01.2020 10:27
Здравоохранение 31.01.2020 10:27
Кто такой страховой представитель?30.01.2020 08:52
Здравоохранение 30.01.2020 08:52
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классов29.01.2020 17:07
Здравоохранение 29.01.2020 17:07
Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппом28.01.2020 08:43
Здравоохранение 28.01.2020 08:43
В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантин26.01.2020 09:21
Здравоохранение 26.01.2020 09:21
Волгоград охватят экспедицией доноров костного мозга25.01.2020 08:41
Здравоохранение 25.01.2020 08:41
Владимир Глазов: в сфере ОМС страховая компания должна быть защитником24.01.2020 15:50
Здравоохранение 24.01.2020 15:50
Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавируса22.01.2020 14:06
Здравоохранение 22.01.2020 14:06
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациента20.01.2020 16:32
Здравоохранение 20.01.2020 16:32
Реклама