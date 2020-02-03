В волгоградских аптеках жалуются на дефицит медицинских масок у поставщиков





Противовирусные препараты и медицинские маски с особым энтузиазмом скупают волгоградцы, встревоженные новостями о распространении коронавируса. Об этом ИА «Высота 102» рассказали сотрудники нескольких аптек в Центральном районе города. В одной из точек продаж вблизи станции «Пионерская» фармацевт рассказал, что в наличии есть 50 масок, а вот, когда будет следующий завоз товара – неизвестно. «У наших поставщиков масок сейчас в наличии нет. Люди активнее в последние дни стали их покупать», - пояснила работник аптеки. В другой аптеке на улице Краснознаменской смогли предложить только 5 стерильных повязок на лицо - больше в наличии не оказалось. Стоимость одной маски – 9-10 рублей за штуку. Еще недавно ценники, как отмечают покупатели, были заметно ниже. При этом защитное действие изделия – всего 2 часа.

Живо интересуются горожане и тем, какие таблетки и капли «гарантированно» уберегут от коронавируса. Аптекари, как правило, советуют препараты, рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Распространение заболевания началось в конце минувшего года в китайском городе Ухань. Число заразившихся в настоящее время превышает 17 тысяч человек, погибло более 360. В России выявлено два случая заболевания коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зараженных вирусом иностранцев будут депортировать из страны. Глава правительства заверяет, что в России есть все необходимые медикаменты для борьбы с 2019-nCoV.



