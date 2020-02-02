Расследования 02.02.2020 21:32
0
02.02.2020 21:32
Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено жителю Чернышковского района за кражу алкоголя и еды из магазина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, мужчина совершил хищение продукции из магазина «Красное Белое». Примечательно, что он решился на побег с набитыми пакетами после того, как на кассе ему выставили счет в размере 8859 рублей 41 копейку. Покупатель взял колбаски и сыр, мясные нарезки, блок сигарет, соки, коньяк, виски, водку, энергетический напиток и др.
Осознав, что заплатить он не может, мужчина схватил пакеты и побежал. За ним бросился сотрудник магазина. Во время погони один из пакетов, где находилась алкогольная продукция, порвался. Все содержимое вывалилось на землю. Бутылки подобрал преследующий беглеца сотрудник магазина. С одним пакетом, в котором находились напитки, продукты и блок сигарет, злоумышленник смог скрыться. С краденым товаром он приехал к своей знакомой по имени Оксана. Полицейские задержали мужчину, когда он уже возвращался домой.
Суд квалифицировал действия подсудимого как грабеж. Было установлено, что у мужчины имеется психическое расстройство, однако в госпитализации он не нуждается, так как отдает отчет своим действиям. Он состоит на учете у врача-психиатра, имеет вторую группу инвалидности. Суд учел, что фигурант дела написал явку с повинной, воспитывает малолетнего ребенка, имеет положительные характеристики и является ветераном боевых действий.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Реклама
Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собак02.02.2020 22:32
Расследования 02.02.2020 22:32
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студента31.01.2020 16:21
Расследования 31.01.2020 16:21
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)31.01.2020 08:39
Расследования 31.01.2020 08:39
Комментарии 14
В Волгоградской области виновному в смерти человека вынесли приговор по вердикту присяжных30.01.2020 15:20
Расследования 30.01.2020 15:20
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налогов30.01.2020 07:34
Расследования 30.01.2020 07:34
Комментарии 37
В Волгограде выстрелами остановили наркоторговца, ранившего ножом спецназовца29.01.2020 12:05
Расследования 29.01.2020 12:05
Комментарии 12
В Волгограде двое мигрантов осуждены за применение насилия в отношении полицейского29.01.2020 12:00
Расследования 29.01.2020 12:00
"Ожоги лица с частичной потерей носа": в Волгограде медсестра ответит за нанесенные младенцу увечья28.01.2020 13:00
Расследования 28.01.2020 13:00
В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублей28.01.2020 12:48
Расследования 28.01.2020 12:48
В Волгограде военных подозревают в крупном хищении27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии 10
В Волгограде супругов-риэлторов осудили за отъем квартир у пьющих хозяев27.01.2020 16:36
Расследования 27.01.2020 16:36
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской области27.01.2020 15:40
Расследования 27.01.2020 15:40
Кладбищенские войны в Волгограде могут обернуться уголовным делом24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19
Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину24.01.2020 14:47
Расследования 24.01.2020 14:47
Угон и разбой: в Волгоградской области путешествие обезьяны и львенка обрастает криминальными подробностями24.01.2020 14:18
Расследования 24.01.2020 14:18
Реклама