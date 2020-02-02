



Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено жителю Чернышковского района за кражу алкоголя и еды из магазина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, мужчина совершил хищение продукции из магазина «Красное Белое». Примечательно, что он решился на побег с набитыми пакетами после того, как на кассе ему выставили счет в размере 8859 рублей 41 копейку. Покупатель взял колбаски и сыр, мясные нарезки, блок сигарет, соки, коньяк, виски, водку, энергетический напиток и др.

Осознав, что заплатить он не может, мужчина схватил пакеты и побежал. За ним бросился сотрудник магазина. Во время погони один из пакетов, где находилась алкогольная продукция, порвался. Все содержимое вывалилось на землю. Бутылки подобрал преследующий беглеца сотрудник магазина. С одним пакетом, в котором находились напитки, продукты и блок сигарет, злоумышленник смог скрыться. С краденым товаром он приехал к своей знакомой по имени Оксана. Полицейские задержали мужчину, когда он уже возвращался домой.

Суд квалифицировал действия подсудимого как грабеж. Было установлено, что у мужчины имеется психическое расстройство, однако в госпитализации он не нуждается, так как отдает отчет своим действиям. Он состоит на учете у врача-психиатра, имеет вторую группу инвалидности. Суд учел, что фигурант дела написал явку с повинной, воспитывает малолетнего ребенка, имеет положительные характеристики и является ветераном боевых действий.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



