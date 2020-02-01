









Сегодня немецкую делегацию, которую возглавляет посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр, приветствовал в Волгограде губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, иностранные гости прибыли в город-герой, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 77-летию победы в Сталинградской битве.

«Эта дата является по-настоящему важной и памятной, — подчеркнул Геза Андреас фон Гайр. — Я приехал сюда, чтобы продемонстрировать, что эта память важна и для нас в том числе».





«Сегодня мы едины в осуждении не знающих оправданий преступлений нацистов и вместе преклоняемся перед миллионами жертв по всему миру. Нас объединяет долг перед прошлым и обязанность перед будущим. Руководители наших стран подтверждают общую направленность на сохранение исторической памяти, общую готовность к решению вопросов обеспечения глобальной безопасности в мире. Мы должны все вместе передавать правду о Второй Мировой войне», - заявил губернатор Волгоградской области.

Шла речь на встрече и о реализации совместных экономических и гуманитарных проектов.

В администрации региона сообщили, что Геза Андреас фон Гайр прибыл с визитом в регион впервые. Официальная делегация посетит музей «Память», музей-панораму «Сталинградская битва», примет участие в памятных мероприятиях на Мамаевом Кургане и военно-мемориальном кладбище в Россошках.



