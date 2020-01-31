Борьба с коррупцией 31.01.2020 16:04
10
31.01.2020 16:04
2,5 года колонии общего режима сегодня запросила прокуратура для экс-директора МКП "Горпитомник" Константина Епифанова. Он обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Представитель государственного обвинения заявила, что фигурант дела совершил деяния, в том числе, против государства, изоляция его от общества необходима, сообщает ИА "Высота 102".
Подсудимый вину в инкриминируемых ему незаконных деяниях полностью признал. Процесс в Краснооктябрьском районном суде проходит в особом порядке. Защитник Епифанова просила суд избрать наказание, не связанное с лишением свободы. В числе смягчающих обстоятельств - признание вины, активное содействие следствию и наличие заболеваний. Сам Епифанов заявил, что ни рубля на сторону не потратил, все деньги шли на содержание Горпитомника. Сейчас он под подпиской о невыезде. На этапе следствия месяц находился в СИЗО, затем некоторое время - под домашним арестом.
По версии следствия, Константин Епифанов потребовал от своих подчиненных завысить результаты выполненной работы почти в 5,5 раз. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года организацией были составлены акты об отлове 838 животных вместо фактических 153, за что предприятие необоснованно получило из бюджета города более 1 млн рублей.
Кроме того, как считают правоохранительные органы, подсудимый фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого, который на работе не появлялся. Незаконно начисленную зарплату в сумме 66 тысяч рублей директор забрал себе.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Реклама
Миллион за коррупцию выплатила фирма по продаже алкоголя в Волгограде31.01.2020 12:46
Борьба с коррупцией 31.01.2020 12:46
В Волгоградской области глава поселения ответит за присвоение денег по фиктивным контрактам29.01.2020 10:14
Борьба с коррупцией 29.01.2020 10:14
«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законность28.01.2020 15:02
Борьба с коррупцией 28.01.2020 15:02
Комментарии 38
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме28.01.2020 10:51
Борьба с коррупцией 28.01.2020 10:51
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражей27.01.2020 11:06
Борьба с коррупцией 27.01.2020 11:06
Комментарии 17
Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районе24.01.2020 16:51
Борьба с коррупцией 24.01.2020 16:51
Комментарии 52
В Волгограде вскрыт очередной факт взятки в образовательном учреждении23.01.2020 20:35
Борьба с коррупцией 23.01.2020 20:35
Комментарии 12
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностями22.01.2020 14:56
Борьба с коррупцией 22.01.2020 14:56
Комментарии 42
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб20.01.2020 12:23
Борьба с коррупцией 20.01.2020 12:23
Комментарии 50
В Волгограде преподавателя ВУЗа уличили во взятке за госэкзамен19.01.2020 10:28
Борьба с коррупцией 19.01.2020 10:28
Комментарии 32
Бывший заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области заключен под стражу18.01.2020 18:26
Борьба с коррупцией 18.01.2020 18:26
Комментарии 52
В Волгограде обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса судят за халатность18.01.2020 08:20
Борьба с коррупцией 18.01.2020 08:20
В Волгограде с осужденного директора "Европа-Биофарм" взыскали 45 млн рублей в доход государства17.01.2020 12:45
Борьба с коррупцией 17.01.2020 12:45
Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области17.01.2020 10:59
Борьба с коррупцией 17.01.2020 10:59
Комментарии 49
В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных труб16.01.2020 16:01
Борьба с коррупцией 16.01.2020 16:01
Комментарии 24
Реклама