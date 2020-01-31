Борьба с коррупцией

В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонии

Борьба с коррупцией 31.01.2020 16:04
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31.01.2020 16:04




2,5 года колонии общего режима сегодня запросила прокуратура для экс-директора МКП "Горпитомник" Константина Епифанова. Он обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Представитель государственного обвинения заявила, что фигурант дела совершил деяния, в том числе, против государства, изоляция его от общества необходима, сообщает ИА "Высота 102". 

Подсудимый вину в инкриминируемых ему незаконных деяниях полностью признал. Процесс в Краснооктябрьском районном суде проходит в особом порядке. Защитник Епифанова просила суд избрать наказание, не связанное с лишением свободы. В числе смягчающих обстоятельств - признание вины, активное содействие следствию и наличие заболеваний. Сам Епифанов заявил, что ни рубля на сторону не потратил, все деньги шли на содержание Горпитомника. Сейчас он под подпиской о невыезде. На этапе следствия месяц находился в СИЗО, затем некоторое время - под домашним арестом.
По версии следствия, Константин Епифанов потребовал от своих подчиненных завысить результаты выполненной работы почти в 5,5 раз. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года организацией были составлены акты об отлове 838 животных вместо фактических 153, за что предприятие необоснованно получило из бюджета города более 1 млн рублей.
Кроме того, как считают правоохранительные органы, подсудимый фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого, который на работе не появлялся. Незаконно начисленную зарплату в сумме 66 тысяч рублей директор забрал себе. 
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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