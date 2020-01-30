В Волгоградской области пенсионерка еле спаслась от разбойника с ножом

Происшествия 30.01.2020 11:22
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30.01.2020 11:22
Разбойник с ножом ворвался в дом 85-летней пенсионерки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, это случилось в одном из сел Дубовского района два дня назад, но потерпевшая смогла сообщить о случившемся только на следующие сутки из-за плохого самочувствия.
Женщина сообщила полиции, что незнакомец угрожал ей ножом и требовал деньги. Пенсионерка смогла вырваться и закрыться в комнате. Разбойник обыскал дом, а затем ушел, так как ничего не нашел.
Полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого в разбое. Им оказался 39-летний безработный местный житель, который два месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. В содеянном он сознался. Возбуждено уголовное дело.
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