Происшествия

В Котово опровергли угрозу нападения на школы

Происшествия 26.09.2024 08:22
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26.09.2024 08:22


Жители Котово Волгоградской области обсуждают угрозы, которые появились накануне, 25 сентября, в одном из недавно созданных телеграм-каналов. Как рассказали V102.RU горожане, шокирующие сообщения о том, что якобы на школы Котовского района готовят вооруженные нападения, запланированное будто бы на сегодня, 26 сентября. Однако уже к вечеру телеграм-канал, распространивший угрозы, был уже заблокирован. 
Накануне ситуацию прокомментировали в районной газете «Маяк». 
- Сегодня в одном из вновь созданных телеграм-каналов появилась провокационная информация об угрозе вооруженного нападения на школы нашего района. Просим вас не поддаваться панике. Силовые ведомства занимаются проверкой информации, ситуация находится под контролем. Отметим, что подобная информация распространяется и в других регионах РФ. Не присоединяйтесь к подобным каналам и не верьте информации, исходящей из не проверенных источников! – говорится в сообщении. 
Между тем, сегодня, 26 сентября, некоторые родители все-таки не повели своих детей в школы, делятся котовчане в пабликах.

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