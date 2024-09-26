В Котово опровергли угрозу нападения на школы

Происшествия 26.09.2024 08:22
0
26.09.2024 08:22
Жители Котово Волгоградской области обсуждают угрозы, которые появились накануне, 25 сентября, в одном из недавно созданных телеграм-каналов. Как рассказали V102.RU горожане, шокирующие сообщения о том, что якобы на школы Котовского района готовят вооруженные нападения, запланированное будто бы на сегодня, 26 сентября. Однако уже к вечеру телеграм-канал, распространивший угрозы, был уже заблокирован.
Накануне ситуацию прокомментировали в районной газете «Маяк».
- Сегодня в одном из вновь созданных телеграм-каналов появилась провокационная информация об угрозе вооруженного нападения на школы нашего района. Просим вас не поддаваться панике. Силовые ведомства занимаются проверкой информации, ситуация находится под контролем. Отметим, что подобная информация распространяется и в других регионах РФ. Не присоединяйтесь к подобным каналам и не верьте информации, исходящей из не проверенных источников! – говорится в сообщении.
Между тем, сегодня, 26 сентября, некоторые родители все-таки не повели своих детей в школы, делятся котовчане в пабликах.
В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краски26.09.2024 12:07
Происшествия 26.09.2024 12:07
В Калачёвском районе скончался водитель улетевшего в кювет Mitsubishi Lancer26.09.2024 11:11
Происшествия 26.09.2024 11:11
Под Волгоградом Hyundai Solaris выехал на встречку и протаранил пункт выдачи Ozon26.09.2024 10:35
Происшествия 26.09.2024 10:35
В Волгограде момент наезда иномарки на 10-летнюю школьницу попал на камеры26.09.2024 09:50
Происшествия 26.09.2024 09:50
В Волжском камера видеонаблюдения засняла ДТП с велосипедистом на ул. Мира26.09.2024 07:31
Происшествия 26.09.2024 07:31
Сбитая мотоциклом жительница хутора под Волгоградом скончалась в больнице25.09.2024 16:21
Происшествия 25.09.2024 16:21
Мошенники под видом врачей развели двоих волгоградцев на деньги25.09.2024 13:49
Происшествия 25.09.2024 13:49
В Кировском районе Волгограда сгорела детская площадка25.09.2024 12:53
Происшествия 25.09.2024 12:53
В Волгограде попало на видео столкновение ассенизатора с легковушкой25.09.2024 11:03
Происшествия 25.09.2024 11:03
В Волжском автобус №14 сбил пенсионера25.09.2024 10:24
Происшествия 25.09.2024 10:24
Под Волгоградом LADA Granta совершила сальто на федеральной трассе25.09.2024 09:58
Происшествия 25.09.2024 09:58
На трассе «Волгоград Москва» столкнулись и сгорели две фуры, погиб человек25.09.2024 08:45
Происшествия 25.09.2024 08:45
Бешеный шакал нагнал страху в хуторе Волгоградской области25.09.2024 07:53
Происшествия 25.09.2024 07:53
Мэрия Волжского сообщила о тушении пожара на территории комбината благоустройства24.09.2024 21:36
Происшествия 24.09.2024 21:36
У летевшего над Волгоградской областью самолета упало давление в гидросистеме24.09.2024 21:08
Происшествия 24.09.2024 21:08