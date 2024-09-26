Происшествия

В Волжском камера видеонаблюдения засняла ДТП с велосипедистом на ул. Мира

Происшествия 26.09.2024 07:31
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26.09.2024 07:31

В городе Волжском велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля. Судя по опубликованным кадрам, водитель легковой машины  планировал повернуть к зданию торгового комплекса, однако пересёк направление движения велосипедиста. Последний пытался уйти от столкновения, но манёвр не увенчался успехом.

В итоге от удара велосипедист отлетел на асфальт и смог подняться на ноги лишь с помощью окружающих.

Отметим, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Прибывшая на место скорая доставила мужчину в близлежащую больницу.

Фото и видео: POWERNET

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