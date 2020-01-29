Речевой робот принимает показания и ночью





Почти семь тысяч потребителей ПАО «Волгоградэнергосбыт» в январе передали показания приборов учета с помощью электронного речевого помощника (робота), сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связи с общественностью компании.

Волгоградцы по достоинству оценили преимущества нового сервиса: в отличие от оператора связаться с ним можно в любое время дня и ночи, он работает без выходных, сам уточнит данные о лицевом счете по номеру входящего телефона, полученные данные продиктует абоненту, чтобы подтвердить их правильность. Чтобы передача показаний была быстрой и безошибочной нужно всего лишь придерживаться несложных правил: не вести разговор из шумного помещения, не передавать показания роботу с помощью громкой связи на телефоне, не вести разговоры с другими людьми.

«Особой востребованностью удаленные сервисы пользуются в «пиковые» дни передачи показаний накануне 25 числа, — рассказали в компании. — Операторам контакт-центра поступает более 2 тысяч телефонных звонков в день, это приводит к ожиданию свободного оператора. Речевой помощник ничем не хуже, принятые им показания заносятся наравне с полученными через сотрудника компании. Пойдя навстречу потребителям, мы уже давно принимаем показания с 15 по 25 число месяца, однако, видимо, по традиции, потребители вспоминают о передаче показаний в последние дни».