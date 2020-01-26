Экономика

В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молотка

Экономика 26.01.2020 17:11
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26.01.2020 17:11


Инженерно-лабораторный корпус на проспекте Ленина в Волгограде, некогда принадлежавший семье экс-депутата Госдумы Олега Михеева, продан на торгах за долги.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию торгов, здание площадью 4332,9 кв.м., а также право аренды земельного участка площадью 4918 кв.м. по адресу проспект им. В.И.Ленина. 88А реализованы за 7,4 миллиона рублей. Отметим, что это в 10 раз ниже первоначальной цены объекта, которая составляла 74,8 миллиона рублей. Всего на торги поступило 4 предложения. В итоге лучшую цену предложил покупатель из Еланского района Волгоградской области. Он и стал победителем.
Инженерно-лабораторный корпус принадлежал ООО «Клон», которое признано банкротом. Напомним, что эта же организация владела и гостиницей «Октябрьская», которую в ноябре 2019 году купил индивидуальный предприниматель из Москвы Наталья Казачкова за 54 миллиона рублей. А также двухэтажной пристройкой к Дому молодежи, недавно проданной на торгах за 9,7 миллиона рублей. 
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО «Клон» (ИНН 3443097822) являются Анна Михеева (размер доли 4,17%) и Екатерина Лазарева (размер доли 95,83%). Анна Андреевна Михеева - мать Олега Михеева, бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области, который находится в розыске по делу о многомиллионном мошенничестве.

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