



О том, что дает полис обязательного медицинского страхования, и кто защитит права пациентов в системе ОМС, рассказал ИА «Высота 102» директор Волгоградского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Глазов Владимир Витальевич.





— Владимир Витальевич, для чего нужен полис обязательного медицинского страхования?

— Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в объеме территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи – на территории субъекта Российской Федерации, где застрахованный получил полис ОМС.

— Для граждан медпомощь по системе ОМС бесплатна. Но кто-то же за нее платит? Как формируются средства, предназначенные для оплаты услуг по ОМС, и как осуществляется оплата?

— Финансовые ресурсы, предназначенные для обязательного медицинского страхования, направляются в федеральный и территориальный внебюджетные фонды ОМС. Застрахованный не принимает участия в оплате оказанных услуг, от него не требуется никаких взносов или обращений в банк. Оплата осуществляется его страховой медицинской компанией согласно заключенным с медорганизациями договорам, по которым они выставляют счета.

— Нужно ли всегда носить с собой полис? В каких ситуациях его надо показывать?

— Застрахованные лица обязаны предъявить полис ОМС при обращении за медпомощью, за исключением случаев оказания экстренной медпомощи. Поэтому мы рекомендуем всегда иметь его при себе – полис ОМС является гарантом того, что в любой ситуации вы сможете рассчитывать на оказание бесплатной и своевременной медицинской помощи.

— В каких случаях «скорая помощь» может отказаться выезжать к больному?

— Скорая медицинская помощь оказывается в состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства – тяжелых заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях. Если сотрудники скорой помощи определяют, что состояние больного не несет угрозы его жизни, пациенту рекомендуют обратиться в районную поликлинику в плановом порядке.

— Должны ли страховые компании защищать интересы клиента по ОМС? Происходит ли это в реальности, и как они это делают?

— Страховые компании обязаны защищать права своих застрахованных, прежде всего, в тех случаях, когда права на получение медпомощи были нарушены. Например, если человеку отказали предоставить услуги, входящие в программу ОМС, предоставили их несвоевременно, некачественно или попытались получить деньги за то, что должно быть бесплатно. В подобных случаях гражданин имеет право обратиться в свою страховую компанию, и ее специалисты проведут экспертизу качества оказания медпомощи. Если факт нарушения прав граждан подтвердится, то к этому лечебному заведению будут применены меры воздействия. Стоит отметить, что защите прав застрахованных в компании «СОГАЗ-Мед» уделяется особое внимание. Наши специалисты ответственно подходят к работе, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

— Какие еще обязанности есть у страховой компании по ОМС?

— Страховая медицинская организация – это прямой защитник интересов граждан в сфере ОМС. Она полностью контролирует объемы, сроки, качество и условия медпомощи, а также разъясняет гражданам их права на получение бесплатной медицинской помощи в рамках действующего законодательства, поэтому сделать выбор в пользу надежной компании очень важно.

Если говорить о компании «СОГАЗ-Мед», то для наших застрахованных всегда доступен круглосуточный и бесплатный телефон контакт-центра 8-800-100-07-02 для консультаций, производится контроль качества их лечения. Мы гарантируем застрахованным защиту прав в досудебном и судебном порядке, а также наше участие в процессах по возмещению ущерба, причиненного пациенту в результате лечения ненадлежащего качества. У нас введены в стандарт и такие параметры сервиса, как рассмотрение индивидуальных обращений в кратчайшие сроки, информационное сопровождение при организации медпомощи и, конечно, защита персональных данных.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru .



