Здравоохранение

Топ-5 секретов обязательного медицинского страхования

Здравоохранение 17.01.2020 15:28 Новости компаний
0
17.01.2020 15:28 Новости компаний


Многие россияне уверены, что лечиться за деньги в нашей стране гораздо приятнее и надежнее. Происходит это потому, что зачастую пациенты в государственных медучреждениях просто не знают своих прав и не представляют, какие возможности дает им система обязательного медицинского страхования. О секретах системы ОМС и о том, какие услуги можно получить, имея на руках полис ОМС, рассказал ИА «Высота 102» директор Волгоградского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Глазов Владимир Витальевич.
1. Медицинская помощь в любом регионе
Полис ОМС действует не только на территории того региона, где гражданин прописан. «Этот документ стоит взять с собой, отправляясь в путешествие или командировку по стране, — отмечает Владимир Витальевич. — При его предъявлении вам окажут медицинскую помощь в объеме базовой программы ОМС». Кроме того, полис обязательного медицинского страхования не обязует пациента посещать ближайшую медицинскую организацию по месту прописки. Если не устраивает качество медицинской помощи или же удобнее посещать поликлинику рядом с работой, можно прикрепиться к другой медицинской организации. 
2. В частную клинику — бесплатно по полису
С 2011 года некоторые коммерческие клиники получили возможность оказывать медпомощь в рамках системы ОМС. Поэтому можно бесплатно лечиться даже в частных клиниках по полису ОМС. 
«Узнать, в какие конкретно коммерческие медцентры вы вправе бесплатно обратиться по полису ОМС, можно в территориальном фонде обязательного медицинского страхования своего региона и на сайте страховой медицинской организации, — рассказал Владимир Витальевич. —Чтобы получить медицинскую помощь, к частным клиникам нужно прикрепиться, написав заявление на имя главврача». 
Участвующие в ОМС частные структуры обязаны доводить до сведения пациентов полный список видов медицинской помощи на бесплатной основе, которые можно в них получить. Информация должна размещаться в доступном месте – в регистратуре, на официальном сайте медицинской организации. 
3. Консультант по ОМС есть у каждого 
Когда мы приходим, к примеру, в банк, у нас есть консультант, который регулирует все отношения между клиентом и структурой. К нему всегда можно обратиться за помощью и получить ответы на вопросы. Немногие знают, что и в системе ОМС тоже есть такие консультанты - страховые представители. 
«Страховые представители нужны для того, чтобы отстаивать интересы граждан в системе ОМС, — отмечает Владимир Витальевич. — Часто бывает, что человек просто не знает, как получить нужную медицинскую помощь. Со всеми вопросами можно обратиться к страховым представителям компании».
Консультацию страховых представителей можно получить по телефону круглосуточного контакт-центра или же в офисе страховой медицинской организации. Кроме того, консультанты присутствуют и в некоторых медицинских учреждениях – их стойку можно найти в поликлиниках. 
4. Не только лечение, но и профилактика 
Полис ОМС дает право не только лечиться, но и регулярно проверять состояние своего здоровья! Это очень важно, ведь многие заболевания никак не проявляют себя. 
Застрахованный в системе ОМС имеет право бесплатно детально обследовать состояние своего здоровья в рамках диспансеризации. Она проводится для граждан от 18 до 39 лет — 1 раз в три года, а для достигших 40 лет (и старше) — ежегодно. Отдельные категории застрахованных имеют право на прохождение диспансеризации каждый год. 
Если по возрасту в этом году вы не попадаете в число тех, кому положена бесплатная диспансеризация, но хотите обследоваться, то выход есть: профилактический медицинский осмотр. Застрахованные в ОМС имеют право проходить его ежегодно. 
5. Искусственное оплодотворение по ОМС
В рамках системы ОМС проводят и экстракорпоральное оплодотворение при лечении бесплодия. Пациентов, нуждающихся в проведении процедуры, лечащий врач направляет на ЭКО по результатам обследования в соответствии с медицинскими показаниями и с учетом отсутствия противопоказаний. 
Процедура такого «оплодотворения в пробирке» входит в перечень страховых случаев фонда ОМС. Очередь формируется в Минздраве РФ. При этом вы имеете право выбирать клинику из перечня медицинских организаций, выполняющих ЭКО и участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования независимо от того, в каком регионе прописаны или проживаете.

Задать свои вопросы об оказании медицинской помощи по ОМС в регионе  можно по телефону круглосуточного контакт-центра СОГАЗ-Мед 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), а также в онлайн-чате на сайте www.sogaz-med.ru.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Здравоохранение
16.01.2020 14:13
Здравоохранение 16.01.2020 14:13
7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2020 08:01
Здравоохранение 16.01.2020 08:01
0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
10.01.2020 07:58
Здравоохранение 10.01.2020 07:58
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.01.2020 14:03
Здравоохранение 01.01.2020 14:03
5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2019 13:57
Здравоохранение 27.12.2019 13:57
7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2019 08:22
Здравоохранение 27.12.2019 08:22
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2019 20:28
Здравоохранение 26.12.2019 20:28
15 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2019 10:51
Здравоохранение 26.12.2019 10:51
1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.12.2019 13:06
Здравоохранение 24.12.2019 13:06
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2019 11:59
Здравоохранение 23.12.2019 11:59
9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2019 10:57
Здравоохранение 20.12.2019 10:57
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.12.2019 14:17
Здравоохранение 18.12.2019 14:17
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.12.2019 17:24
Здравоохранение 17.12.2019 17:24
13 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.12.2019 16:21
Здравоохранение 10.12.2019 16:21
23 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2019 13:43
Здравоохранение 08.12.2019 13:43
0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:20
В Волгоградской области суд временно лишил свободы «Партию свободных граждан»Смотреть фотографии
19:07
В Волгограде бывший наркополицейский не смог отсудить у государства всю сумму «гонорара успеха»Смотреть фотографии
18:53
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущегоСмотреть фотографии
17:24
"Лидера России" назначили заместителем руководителя комитета образования Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:28
Топ-5 секретов обязательного медицинского страхованияСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской академии физкультуры выбрали нового ректораСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде с осужденного директора "Европа-Биофарм" взыскали 45 млн рублей в доход государстваСмотреть фотографии
12:34
«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
11:21
Волгоградец выслушал приговор за продажу чужой недвижимостиСмотреть фотографии
10:59
Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области Смотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области житель Казахстана погиб из-за перебегавшей дорогу свиньиСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде эвакуируют школы из-за анонимных сообщений с угрозамиСмотреть фотографии
09:52
Реалии: подача заявки на ипотеку от Сбербанка через сервис «ДомКлик»Смотреть фотографии
09:41
В Волгограде Россельхознадзор не нашел ДНК лососевых в красной икреСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде директор МБУ после гибели ребенка в фонтане вернулась на свою должностьСмотреть фотографии
17:37
Бывший главврач Волгоградского перинатального центра занял высокий пост в БашкирииСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области шашлычник рубил дубы для мангалаСмотреть фотографии
17:06
Алкогольный суррогат стал причиной смерти 7 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:44
Никто не против: кандидатура нового председателя правительства России согласована ГосдумойСмотреть фотографии
16:01
В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографии
15:41
«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Волгоградские рыбаки не устают изумлять спасателей бездумным выходом на опасный ледСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Унижал и снимал видео": в Волгограде за неуставные отношения осудили военнослужащегоСмотреть фотографии
14:13
Роспотребнадзор назвал причины отравления 17 школьников в туркомплексе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области пастух обогащался на чужих овечкахСмотреть фотографии
12:15
Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»Смотреть фотографии
11:57
Волгоградец убил приятеля и вывез тело на пустырьСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде в отношении основателя сети «МАН» возбудили еще одно уголовное дело Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде бывший наркополицейский потребовал денег за незаконное судебное преследованиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 