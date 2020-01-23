



В техническую документацию на закупку десяти автомобилей для гаража обладминистрации внесены срочные изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники передумали покупать только черные автомобили, как было в первом варианте, и теперь заявили о намерении приобрести 8 серых авто и всего 2 – черных. Кроме того, изменен срок поставки. Ранее это было 28 февраля, а теперь – не позднее 15 марта.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что ГБУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» разместило на сайте госзакупок заказ на приобретение десяти черных седанов в так называемой бизнес-комплектации почти на 20 миллионов рублей. Согласно документации электронного аукциона, год выпуска автомобилей должен быть не раньше 2020 года. Среди перечисленных технических и качественных характеристик авто – коробка автомат, наличие комплекта зимней шипованной резины, ёмкость топливного бака - не менее 60 л., объем двигателя - не менее 1995 см3, обустройство системой вызова экстренных оперативных служб, системой информирования об усталости водителя, наличие аудиосистемы, мультимедийной системы с дисплеем, Bluetooth, разъемами USB и многое другое.

Для комфортного вождения машины должны быть укомплектованы электроусилителем рулевого управления, датчиком дождя, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и руля, а обвивка сидений должна быть из кожи.

Напомним, автопарк чиновников и депутатов Волгоградской области обновляется регулярно. Так, в ноябре 2019 года ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» приобрело в общей сложности 16 машин за 19 миллионов 137 тысяч рублей. Это 11 седанов серебристого цвета с механической коробкой передач и 5 более дорогих авто – пять черных седанов с улучшенной системой безопасности и комфортным салоном.



