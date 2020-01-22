Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской области
Экономика 22.01.2020 11:01
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22.01.2020 11:01
В 2019 году судебные приставы взыскали 174 миллиона рублей по исполнительным листам о взыскании задолженности по заработной плате. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, всего в работе управления находилось 2 800 исполнительных производств на сумму 233 миллиона рублей. В 2018 году было предъявлено 7 200 исполнительных листов на сумму 327 миллионов рублей. Между тем, по последним данным Волгоградстата, просроченная задолженность по зарплате в регионе составляет около 65 миллионов рублей. Самая большая задолженность по зарплате, по данным ведомства, в 2019 году достигала более 170 миллионов рублей.
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