



Десять человек - жители Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей - задержаны в Волгограде по подозрению в мошенничестве. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, задержанные зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр юридической помощи" и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда, где был создан кол-центр.





Их сообщники размещали объявления в сети Интернет, а также звонили гражданам и, представляясь вымышленными именами, предлагали различные юридические услуги. Не имеющие специального образования соучастники заключали с потерпевшими договоры, условия которых не соблюдались. Если обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд.





Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Установлены 50 потерпевших, большинство из которых – пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 миллионов рублей.

Задержания провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду.







В настоящее время трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, пятерым – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.



