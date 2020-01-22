Происшествия

В Волгограде группа юристов-аферистов обманула более 50 пенсионеров и малоимущих

Происшествия 22.01.2020 09:13
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22.01.2020 09:13


Десять человек - жители Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей - задержаны в Волгограде по подозрению в мошенничестве. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, задержанные зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр юридической помощи" и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда, где был создан кол-центр.

Их сообщники размещали объявления в сети Интернет, а также звонили гражданам и, представляясь вымышленными именами, предлагали различные юридические услуги. Не имеющие специального образования соучастники заключали с потерпевшими договоры, условия которых не соблюдались. Если обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Установлены 50 потерпевших, большинство из которых – пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 миллионов рублей.
Задержания провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду.


В настоящее время трое предполагаемых организаторов группы заключены под стражу. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, пятерым – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается. 

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