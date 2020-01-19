В центре Волгограда такси врезалось в пассажирский автобус





Пассажиров общественного транспорта, следовавшего в Советский район из Жилгородка, по тем же билетам пересадили на следующий автобус.

Фото: Игорь Коваленко.

В пассажирский автобус N85 врезалось такси - авария произошла на пересечении Второй Продольной магистрали и проспекта Жукова. Как пояснили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, легковушка, отъезжая от остановки, не предоставила преимущество автобусу, который подъезжал к остановочному пункту. В ДТП никто не пострадал.