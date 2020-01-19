Происшествия

В центре Волгограда такси врезалось в пассажирский автобус

Происшествия 19.01.2020 13:35
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19.01.2020 13:35


В пассажирский автобус N85  врезалось такси -  авария произошла на пересечении Второй Продольной магистрали и проспекта Жукова. Как пояснили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, легковушка, отъезжая от остановки, не предоставила преимущество автобусу, который подъезжал к остановочному пункту. В ДТП никто не пострадал. 
Пассажиров общественного транспорта, следовавшего в Советский район из Жилгородка, по тем же билетам пересадили на следующий автобус.
Фото: Игорь Коваленко.

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