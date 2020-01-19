Помолясь: волгоградцы дружно встали в очередь к крещенской купели на Волге

Общество 19.01.2020 16:31
10
19.01.2020 16:31
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сегодня отслужил водосвятный молебен, сообщает ИА «Высота 102». Посмотреть, как священнослужители освящают воду и окунуться в Волгу в честь православного праздника Крещения Господня на нижнюю террасу набережной имени 62-й Армии пришли сотни волгоградцев. В районе 9-го причала, где была установлена плавучая купель с дном и двумя лестницами, даже образовалась очередь. Безопасность желающих поддержать традицию крещенских купаний обеспечивали сотрудники МЧС, полиции и медики. Настроение праздника - в наших фотографиях.
Реклама
Сельских чиновников озадачили привлечением туристов в глубинку Волгоградской области19.01.2020 21:13
«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителями19.01.2020 18:58
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома19.01.2020 17:18
В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через Волгу19.01.2020 16:15
В Волжском с площади Строителей «ускакали» все олени19.01.2020 16:12
Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской области19.01.2020 15:20
Мэра Волжского Игоря Воронина сфотографировали во время крещенского купания19.01.2020 13:55
На улицу в Волгограде снова вышла собака-людоед19.01.2020 11:00
Волгоградцы встретили Крещение в ледяной воде (ФОТОРЕПОРТАЖ)19.01.2020 07:32
УК выставила мэрии Волжского крупный счёт за текущий ремонт жилья18.01.2020 15:12
Крестные ходы и ныряние в прорубь: волгоградская полиция подготовилась к празднованию Крещения18.01.2020 10:07
В Волгограде бывший наркополицейский не смог отсудить у государства всю сумму «гонорара успеха»17.01.2020 19:07
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущего17.01.2020 18:53
«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную Волгограда17.01.2020 12:34
В Волгограде Россельхознадзор не нашел ДНК лососевых в красной икре17.01.2020 09:41
Реклама